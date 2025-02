En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Lucía Méndez celebra sus 70 años con lujosa fiesta en Miami

Lucía Méndez celebró a lo grande sus 70 años: se trató de una lujosa fiesta en el restaurante A Fuego Lento, un sitio en el que compartió con sus seres queridos y figuras del mundo del entretenimiento.

La diva lució un vestido negro largo ceñido al cuerpo con detalles brillantes, un traje que combinaba con la decoración del salón, en la cual predominaron los tonos dorado y negro, reflejando la elegancia y sofisticación que caracteriza a la icónica artista.

El pastel de cumpleaños estuvo a cargo del pastelero Víctor Martínez, quien diseñó un postre de varios pisos decorado de una crema color negro y flores blancas.

La actriz manifestó sentirse agradecida y aseguró que la edad no es una limitante para continuar trabajando duro en los múltiples proyectos que tiene

Mike Bahía confirma gira en EEUU y Canadá

El cantante y compositor colombiano Mike Bahía anunció el inicio de su gira internacional de 2025, con la que llevará su propuesta musical a diversas ciudades de Estados Unidos y Canadá.

Esto marca su primer tour formal como solista en Norteamérica, destacándose por incluir algunos de los escenarios más emblemáticos de la región. Además, contará con el tema Amor a mitad, una canción que anticipa el lanzamiento de su nueva música y será el eje central de la gira.

Con fechas confirmadas en Miami, Nueva York, Orlando, Toronto, Montreal, Dallas y Houston, esta gira promete ser un homenaje a su evolución como artista y su conexión profunda con sus raíces.

Mudanza de Piqué a Miami aviva rumores de separación de Clara Chía

Gerard Piqué se ausentará de su natal Barcelona para hacer vida durante unos meses en Miami debido a que su expareja y madre de sus hijos, Shakira, inicia la gira Las mujeres ya no lloran, por lo que él se quedará a cargo de los pequeños Milan y Sasha.

La noticia ha despertado los rumores sobre la presunta separación de Clara Chía, pues se especula que la joven no estuvo de acuerdo con la decisión.

El reportero español Jordi Martin aseguró en el programa El gordo y la flaca que aparentemente Chía se encontraba triste por el hecho de que no convivirá con el exfutbolista a diario.

Sin embargo, el español aseguró que la separación solo es física, pues por los momentos ambos continúan adelante con su relación.

Filtran audio de Justin Baldoni pidiendo disculpa a Blake Lively

Una nueva evidencia surge en medio del conflicto entre Blake Lively y Justin Baldoni, quienes irán a juicio por sus respectivas demandas el 9 de marzo de 2026, según dispuso el juez juez Lewis J. Liman.

Ahora, se ha filtrado un audio que el director del It Ends with Us le envió a la protagonista luego de que se acordaran hacer cambios en la escena de la azotea de la película. El mensaje, que data de abril de 2023 y tiene una duración de casi siete minutos, fue enviado por Baldoni en horas de la madrugada.

En la grabación, el actor expresó en el mismo una disculpa a Lively por su reacción ante las solicitudes de cambio y aseguró que ambos tenían química, por lo que se sentía a gusto trabajando con ella.

Daddy Yankee abre su corazón en el tema "En el desierto"

Si bien Daddy Yankee había dejado atrás la música, el intérprete volvió a ella para compartir sus sentimientos a través de una canción titulada El Desierto. La pieza llega en medio de su divorcio de Mireddys González y el conflicto por el control de las empresas El Cartel Records y Los Cangris.

Fue en 2022, con el lanzamiento de su álbum Legendaddy, cuando el reguetonero anunció que su carrera musical había llegado a su fin; sin embargo, se despidió de los escenarios en una lucrativa gira que cerró el 3 de diciembre de 2023.

Ahora, el boricua, quien en los últimos años ha compartido con sus seguidores cómo halló en la fe fortaleza para hacer frente a los retos de la vida, ha vuelto a la música para exponer su sentir ante la situación personal que transita.