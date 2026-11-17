MADRID.- El grupo empresarial español Duro Felguera, implicado en una causa por presuntos sobornos en Venezuela, agasajó a funcionarios y políticos venezolanos con entradas a palcos vip de Fórmula 1 en Brasil y a la Liga Española de fútbol, según los correos electrónicos exhibidos este martes en el juicio contra la antigua cúpula de la empresa.

Duro Felguera aparece implicada en la causa que investiga supuestos pagos a altos funcionarios venezolanos para favorecer la adjudicación de contratos, en especial el de la central termoeléctrica de Termocentro.

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En la Audiencia Nacional española (tribunal especializado) declaró hoy como testigo el que fuera director general de Duro Felguera entre febrero de 1990 y junio de 2021, Francisco Martín Morales.

Aunque no figura entre los acusados, Martín Morales habría sido el intermediario entre los responsables de Duro Felguera y los funcionarios venezolanos que facilitaron la adjudicación del contrato de Termocentro, valorado en unos 1,500 millones de dólares.

La Fiscalía le mostró distintos correos en los que se relata cómo la empresa regalaba entradas vip para eventos de Fórmula 1 en Brasil y partidos de la Liga Española al que fuera viceministro de energía de Venezuela, Nervis Villalobos, y al empresario Luis Barrios, presidente de la empresa venezolana Técnicas Reunidas Terca, ambos acusados.

El testigo no fue capaz de recordar detalles de estos regalos o del contenido de reuniones con funcionarios del gobierno de Venezuela, ni pudo concretar si se reunió con miembros del gobierno de aquel país.

Sí reconoció que la empresa disponía de un palco en el estadio Bernabéu para agasajar a clientes internacionales durante sus visitas a Madrid.

Se encubrió el pago sobornos a los funcionarios venezolanos

Según la Fiscalía Anticorrupción española, que atribuye a los investigados delitos de blanqueo de capitales, corrupción y falsedad documental, en 2009, merced a la intermediación del entonces ministro de Energía Eléctrica, Rafael Ramírez, se designó a Duro Felguera como adjudicataria en la construcción de una central termoeléctrica en Venezuela.

A cambio de la concesión, la compañía se habría comprometido a realizar varias entregas de dinero a funcionarios públicos venezolanos.

Para la construcción de la central, Duro Felguera actuó como UTE Termocentro junto con Montajes de Maquinaria de Precisión, cuyo socio único era la propia Duro Felguera.

Según Anticorrupción, Termocentro firmó una serie de contratos con entidades y personas venezolanas con el objeto de “encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios públicos venezolanos” para que se favorecieran sus intereses.

Un poco de historia

El 19 de octubre empezaron las audiencias orales de este caso que se extendieron por tres días de ese mismo mes.

En esta primera audiencia, el expresidente de la metalúrgica española Duro Felguera, Juan Carlos Torres, se declaró culpable ante la Audiencia Nacional del pago de sobornos. Y solo manifestó que había llegado a un acuerdo con esta instancia, sobre el pacto no se revelaron detalle, pero Torres debía pagar una multa de 4,800 euros.

El 21 de octubre, Anticorrupción, a cargo de Juan José Rosa, solicitó que la compañía Duro Felguera debía ser juzgada, porque llevó a cabo “un plan corruptor unitario” para la construcción de una planta termoeléctrica en Venezuela.

Pese a la confesión de Torres, los exviceministros Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa rechazaron haber recibido sobornos para entregar la obra pública a la empresa española.

FUENTE: Con información de EFE/DLA