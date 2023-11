Escritora argentina no cree que Milei sea un monstruo

CIUDAD DE MÉXICO.- La escritora argentina Mariana Enríquez dijo que no cree que el presidente electo Javier Milei sea un monstruo, pero aseguró que inevitablemente estará en alguno de sus futuros libros de terror político y social.

"No voy a escribir un libro donde Milei sea un monstruo, primero porque no creo que lo sea y porque no es justo para la gente que lo votó", afirmó Enríquez en una rueda de prensa en Ciudad de México.