España concede nacionalidad a escritora Gioconda Belli

"Hoy el consejo de ministros ha concedido la nacionalidad española a otros 13 nicaragüenses despojados de la suya, incluyendo a Gioconda Belli, con quien he conversado telefónicamente", anunció Albares en la red social X (antiguamente Twitter).

ACTIVISMO La escritora Gioconda Belli pide a Carlos Vives no cantar en Nicaragua por "represión"

"Los defensores de la democracia y la libertad cuentan con el apoyo de España", agregó el ministro del gobierno del socialista Pedro Sánchez.

Embed Hoy el #CMin ha concedido la nacionalidad española a otros 13 nicaragüenses despojados de la suya, incluyendo a @GiocondaBelliP, con quien he conversado telefónicamente.

Los defensores de la democracia y la libertad cuentan con el apoyo de España. — José Manuel Albares (@jmalbares) January 16, 2024

Belli, una de las escritoras centroamericanas más reconocidas, fue parte del grupo de más 300 opositores nicaragüenses a los que la dictadura de Ortega quitó la nacionalidad en febrero de 2023.

Al conocerse la decisión de Managua, que también afectó al escritor Sergio Ramírez, exiliado al igual que Belli en España, el gobierno español ofreció naturalizar a los opositores nicaragüenses despojados de su ciudadanía. Ramírez obtuvo la nacionalidad española en 2018.

Belli, quien no ha reaccionado a la decisión del gobierno español, escribió el domingo en X. "El destierro como política de Estado es síntoma de la más ilegal y cruel intolerancia del régimen de Nicaragua". "'Ojos que no ven, corazón que no siente' es el remedio de su arrogancia para ignorar como destruyen el espíritu democrático y los derechos ciudadanos", apuntó.

Embed El destierro como política de Estado es síntoma de la más ilegal y cruel intolerancia del régimen de Nicaragua. “Ojos que no ven, corazón que no siente” es el remedio de su arrogancia para ignorar como destruyen el espíritu democrático y los derechos ciudadanos. — Gioconda Belli (@GiocondaBelliP) January 14, 2024

Belli, autora de ocho novelas y varios poemarios, ganó este año el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, considerado el más prestigioso galardón de este género en español y portugués.

FUENTE: AFP