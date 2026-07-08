El Festival de Cante Flamenco Miami vuelve para celebrar su vigésima edición. El evento tendrá lugar el 11 y 12 de julio en Carnival Studio Theater. Más información en: www.arshtcenter.org .

ESCENA Lo que presenta la escena en Miami esta semana

kaseya Center

J Cole llega a Miami con la gira The Fall-Off Tour. La cita es el martes 14 de julio de 2026. Entradas: www.kaseyacenter.com.

Escena

Arsht Center

Dennis Watkins vuelve a Miami con The Magic Parlour, donde los milagros también ocurren en tus manos. Del 9 al 19 de julio. Más información en: www.arshtcenter.org.

Tower Theater

Noches en Miami es el nuevo espacio de Led Varela, donde habla de actualidad, prueba material e interactúa con el público. La cita es el 10 de julio. Entradas en: www.ticketplate.com.

Artes visuales

Pamm

Held in Layers, una muestra que reúne una selección de pinturas contemporáneas de la colección del PAMM. Hasta febrero de 2027. Más información en: www.pamm.org.

Letras

Books & Books

Books & Books invita a una la Trivia Night, un espacio organizado por @Superflytrivia y que pone a pruebas tus conocimientos. Todos los martes del mes en Books & Books de Coral Gable. Más información en www.booksandbooks.com.