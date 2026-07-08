Lo que presenta la escena en Miami esta semana

MÚSICA
Arsht Center
Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 9 al 17 de julio
Arsht Center
El Festival de Cante Flamenco Miami vuelve para celebrar su vigésima edición. El evento tendrá lugar el 11 y 12 de julio en Carnival Studio Theater. Más información en: www.arshtcenter.org.
kaseya Center
J Cole llega a Miami con la gira The Fall-Off Tour. La cita es el martes 14 de julio de 2026. Entradas: www.kaseyacenter.com.
Arsht Center
Dennis Watkins vuelve a Miami con The Magic Parlour, donde los milagros también ocurren en tus manos. Del 9 al 19 de julio. Más información en: www.arshtcenter.org.
Tower Theater
Noches en Miami es el nuevo espacio de Led Varela, donde habla de actualidad, prueba material e interactúa con el público. La cita es el 10 de julio. Entradas en: www.ticketplate.com.
Artes visuales
Pamm
Held in Layers, una muestra que reúne una selección de pinturas contemporáneas de la colección del PAMM. Hasta febrero de 2027. Más información en: www.pamm.org.
Letras
Books & Books
Books & Books invita a una la Trivia Night, un espacio organizado por @Superflytrivia y que pone a pruebas tus conocimientos. Todos los martes del mes en Books & Books de Coral Gable. Más información en www.booksandbooks.com.