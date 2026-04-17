viernes 17  de  abril 2026
POLÉMICA

Estadio en Polonia cancela concierto de Kanye West por comentarios antisemitas

El Ministerio de Cultura polaco había declarado previamente, en un comunicado, que estaba intentando impedir que West actuara en el país

En esta foto de archivo tomada el 9 de febrero de 2020, Kanye West asiste a la Fiesta de los Óscar de Vanity Fair luego de la 92 entrega anual en el Centro de Artes Escénicas Wallis Annenberg en Beverly Hills.

En esta foto de archivo tomada el 9 de febrero de 2020, Kanye West asiste a la Fiesta de los Óscar de "Vanity Fair" luego de la 92 entrega anual en el Centro de Artes Escénicas Wallis Annenberg en Beverly Hills.

AFP/Jean-Baptiste Lacroix

WARSAW.- El viernes, el recinto canceló un concierto de Kanye West programado para junio en un estadio de Polonia, tras la condena de los comentarios antisemitas del rapero estadounidense. El Ministerio de Cultura polaco había declarado previamente, en un comunicado, que estaba intentando impedir que West actuara en el país.

"El concierto de Ye (Kanye West), previsto para el 19 de junio de 2026 en el Estadio Silesiano Superauto.pl, no se celebrará por motivos formales y legales", anunció el director del recinto, Adam Strzyzewski, en un comunicado de prensa publicado en la página web del estadio.

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MÚSICA

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POLÉMICA

Ministro francés solicita prohibición del concierto de Kanye West en Marsella

"Las acciones de Kanye West, ampliamente difundidas y vinculadas a su promoción del nazismo, contradicen manifiestamente los valores de Polonia", afirmó la ministra de Cultura, Marta Cienkowska.

A continuación, expresó su "posición claramente negativa" sobre la celebración del concierto del 19 de junio e instó a los organizadores a "no facilitar el espacio público a promotores de una ideología criminal".

Según la agencia de prensa polaca PAP, Cienkowska afirmó que le resultaba inconcebible que se celebrara un concierto de este tipo en Polonia, "un país donde se asesinó a personas en los campos de exterminio nazis alemanes".

Condenó a West —ahora conocido legalmente como Ye— como un artista que "declara abiertamente su admiración por Hitler, promueve la ideología nazi y se lucra vendiendo camisetas con la esvástica".

Añadió que Varsovia tiene los medios para impedir la entrada de personas indeseables y que, de ser necesario, "recurrirá a ellos".

Cancelaciones

West anunció el martes que el concierto que tenía previsto dar en Marsella, Francia, se había pospuesto tras la oposición de las autoridades.

La semana pasada, el Reino Unido anunció que le había prohibido la entrada al país, lo que provocó la cancelación de un festival de música en Londres donde tenía previsto actuar durante tres noches en julio.

El músico de 48 años ha perdido seguidores y varios patrocinadores en los últimos años tras sus comentarios y acciones incendiarias.

Anteriormente había declarado: "Amo a los nazis", vendió camisetas con una esvástica en su sitio web y el año pasado lanzó una canción titulada Heil Hitler, que fue censurada por las principales plataformas de streaming.

En enero de este año, publicó un anuncio a página completa en el Wall Street Journal para declarar: "No soy nazi ni antisemita" y "Amo al pueblo judío". Atribuyó su comportamiento controvertido a un "episodio maníaco" provocado por su trastorno bipolar.

FUENTE: AFP

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