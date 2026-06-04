Emilio Estefan presenta en Miami "El amor siempre gana" en la antesala del Mundial FIFA 2026

“Love Always Wins nació de un mensaje muy simple: recordar que el amor siempre gana", aseguró Estefan durante el lanzamiento.

María Elena Salinas y Giselle Blondet, entre las personalidades invitadas al evento

“Lo que hacemos es unir personas. Esta noche en Miami unimos arte, música y fútbol. Unimos al mundo”, afirmó Infantino.

MIAMI. – Con la cuenta regresiva en marcha para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Miami ofreció un adelanto del protagonismo que asumirá durante el torneo con una exclusiva velada que reunió fútbol, música, arte y cultura en el Gary Nader Art Centre, uno de los espacios más emblemáticos de Wynwood.

El encuentro sirvió de marco para el estreno de “Love Always Wins” o el "El Amor Siempre Gana", la nueva composición escrita y producida por Emilio Estefan e interpretada por Zema junto a Shaggy y Cimafunk, una propuesta concebida para acompañar las celebraciones vinculadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y transmitir un mensaje de esperanza, unidad e inclusión a través de la música.

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PRESENTACION "Love Always Wins" FIFA 2026 GISELLE BLONDET Y MARIA ELENA SALINAS María Elena Salinas y Giselle Blondet, entre las personalidades invitadas al evento CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Organizado por el propio Emilio Estefan, el reconocido galerista Gary Nader y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el encuentro reunió a líderes empresariales, artistas, deportistas, comunicadores e invitados especiales en una de las actividades sociales más distinguidas celebradas en la ciudad en la antesala de la competición.

Entre los asistentes figuraron la periodista María Elena Salinas, la comunicadora Giselle Blondet y numerosas personalidades de la comunidad hispana, en una noche marcada por los reencuentros, el intercambio cultural y la expectativa que genera la llegada del mayor evento deportivo del planeta.

“Love Always Wins nació de un mensaje muy simple: recordar que el amor siempre gana. La canción habla de esperanza, de la posibilidad de construir un mundo mejor y representa mucho de lo que es Miami”, expresó Estefan durante una entrevista concedida a DIARIO LAS AMÉRICAS.

PRESENTACION "Love Always Wins" FIFA 2026 EMILIO ESTEFAN Emilio Estefan, productor musical y creador de “Love Always Wins”. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

Considerado uno de los productores más influyentes de la música latina contemporánea, Emilio ha desarrollado una trayectoria de más de cuatro décadas impulsando artistas, proyectos internacionales y grandes acontecimientos que han contribuido a la expansión global de la música en español.

Asimismo, explicó que la composición comenzó a tomar forma años atrás, en medio de un contexto internacional marcado por conflictos y noticias negativas.

“Cuando escribí esta canción veía tantas noticias negativas en el mundo que sentí la necesidad de crear algo positivo. La guardé durante años esperando el momento adecuado para compartirla”, afirmó.

Para él, el verdadero valor de la música radica en su capacidad para conectar a las personas más allá de idiomas, fronteras o diferencias culturales.

“La música funciona en cualquier lugar del mundo. Lo he visto en Japón, Francia, Alemania, Inglaterra. La gente responde a la emoción y al mensaje”, señaló.

Además, aseguró que uno de sus mayores deseos es que la obra logre generar un impacto positivo en quienes la escuchen.

“Vivimos en libertad y debemos valorar eso. Ojalá esta canción pueda cambiar la vida de una sola persona”.

La presentación contó con la presencia de Gianni Infantino, quien destacó el papel de la ciudad dentro del evento mundial y el poder del deporte para acercar culturas.

“Lo que hacemos es unir personas. Esta noche en Miami unimos arte, música y fútbol. Unimos al mundo”, subrayó.

Infantino dijo que el Mundial representa mucho más que una competición deportiva y lo definió como una plataforma global capaz de generar conexiones culturales y sociales.

“Necesitamos más amor en el mundo y este es exactamente el tipo de mensaje que debemos compartir”, subrayó al referirse al mensaje que inspiró la obra musical.

PRESENTACION "Love Always Wins" FIFA 2026 “Lo que hacemos es unir personas. Esta noche en Miami unimos arte, música y fútbol. Unimos al mundo”, afirmó Infantino.

El máximo responsable de la FIFA también resaltó la importancia de la ciudad del Sol dentro del torneo.

“Esta noche iniciamos oficialmente las celebraciones de la Copa Mundial aquí en Miami, la capital de las Américas, la capital del mundo y la capital del fútbol”, expresó.

La celebración tuvo como escenario el Gary Nader Art Centre, una institución cultural reconocida internacionalmente por albergar algunas de las colecciones de arte latinoamericano más importantes del continente y por convertirse en punto de encuentro para destacados acontecimientos culturales y sociales.

Su fundador, Gary Nader, destacó que la combinación de arte, música, moda y deporte refleja la esencia de una ciudad cada vez más conectada con el mundo.

“Arte, música, moda y deporte van de la mano. Eso es lo que estamos celebrando esta noche”.

Nader consideró que la llegada del Mundial representa una oportunidad histórica para continuar proyectando al sur de Florida como uno de los grandes centros culturales y deportivos del planeta.

“Esta es una de las muchas celebraciones que acompañarán a Miami durante los próximos meses de actividades vinculadas a la Copa Mundial”.

Más allá del estreno de una composición musical, la velada confirmó el papel que desempeñará Miami durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, una urbeque ya respira fútbol y se prepara para recibir a miles de aficionados de todo el planeta bajo un mensaje que resumió el espíritu de la noche: el amor siempre gana.