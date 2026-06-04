jueves 4  de  junio 2026
MÚSICA

Lanzan álbum de Prince que expone rarezas de su carrera

El anuncio coincide con el Prince Celebration 2026, que tendrá lugar del 3 al 7 de junio de 2026 en Paisley Park y el centro de Minneapolis

Fotografía divulgada por Sony Music de la portada de Timeless, el nuevo álbum de Prince que presentará diez grabaciones inéditas que el artista realizó a lo largo de cuatro décadas.

Fotografía divulgada por Sony Music de la portada de 'Timeless', el nuevo álbum de Prince que presentará diez grabaciones inéditas que el artista realizó a lo largo de cuatro décadas.

EFE/Sony Music

LOS ÁNGELES.- Un nuevo álbum de Prince presentará diez grabaciones inéditas que el artista realizó a lo largo de cuatro décadas, informó Sony Music.

Bajo el nombre de Timeless, el proyecto contará con grabaciones hechas entre 1977 y 2016, desde las primeras que realizó en el estudio como prodigio adolescente hasta las últimas interpretaciones registradas, según el comunicado.

Lee además
La actriz colombiana Greeicy Rendón llega para el Billboard Mujeres Latinas en la Música en el Centro Watsco en Coral Gables, Florida, el 6 de mayo de 2023.
MÚSICA

Greeicy se sincera sobre inspiración de su próximo album
Charli XCX.
MÚSICA

Charli XCX dedica séptimo álbum de estudio al cine y la moda

El álbum tiene previsto salir a la luz el 28 de agosto, pero este jueves se presentó el primer sencillo, 'Stone', una grabación inédita de 1995, escrita por Sandra St. Victor, Tom Hammer y Jules Van Even.

"La colección nos muestra un amplio retrato de uno de los creadores más innovadores e influyentes de la música, y nos da una oportunidad única de escuchar capítulos inéditos de su trayectoria", dice el comunicado.

Evento

El anuncio coincide con el Prince Celebration 2026, que tendrá lugar del 3 al 7 de junio de 2026 en Paisley Park y el centro de Minneapolis.

Esta edición del evento anual contará con sesiones de escucha exclusivas y conversaciones con colaboradores de Prince,"ofreciendo una visión sin precedentes de las nuevas grabaciones del archivo y las historias que hay detrás de ellas".

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ha proclamado esta semana como la "Semana de Celebración de Prince", en reconocimiento del impacto de Prince en su cultura, identidad y legado global.

Prince murió a causa de una sobredosis accidental de fentanilo en 2016, y fue encontrado en su residencia y estudio de grabación ubicado en Paisley Park, en Minnesota.

Es considerado una de las leyendas musicales más importantes de la historia por su virtuosismo como multiinstrumentista, su impresionante rango vocal y su audaz originalidad al mezclar géneros como el pop, funk, rock y R&B.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Cantante Charli XCX adelanta nueva era musical con 'rave' en bar de Londres

Figuras latinas se unen a No Kid Hungry para apoyar a familias necesitadas

Emilio Estefan presenta en Miami "El amor siempre gana" en la antesala del Mundial FIFA 2026

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Afiuni, juez presa de Chávez, vive una injusticia que no ha terminado 16 años después ,y sigue atrapada en un limbo jurídico que le impide recuperar plenamente sus derechos.  
CARTA PÚBLICA

16 años de injusticia contra la juez venezolana María Lourdes Afiuni Mora

Las autoridades descubrieron a las víctimas fatales en una vivienda de esta comunidad.
SUCESOS

Identifican a las cuatro víctimas mortales de presunto homicidio-suicidio en Doral

Collage con las fotos de Frank Ramos y Derek Rosa. video
HERIDAS ABIERTAS

De la incredulidad al duelo: los dos momentos que revelan el impacto del caso Derek Rosa en su padrastro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. 
TENSIONES

Marco Rubio, preocupado ante el riesgo de "escalada" en la guerra en Ucrania

Jimmy Morales, Jefe de Operaciones del Condado, Ralf Cutie, director de MIA y Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade visitan la Estación 1 del Skytrain. 
FLORIDA

Controversia por terreno de depósito de combustible para cruceros habría impulsado dimisión del liderazgo del Puerto de Miami

Te puede interesar

La foto muestra a un oficial de inmigración en la entrada del Edificio Federal Jacob K. Javitz en Nueva York, donde opera el tribunal de inmigración y las oficinas de ICE.
EEUU

Cortes emiten miles de órdenes de deportación contra migrantes que no acuden a sus audiencias

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Jimmy Morales, Jefe de Operaciones del Condado, Ralf Cutie, director de MIA y Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade visitan la Estación 1 del Skytrain. 
FLORIDA

Controversia por terreno de depósito de combustible para cruceros habría impulsado dimisión del liderazgo del Puerto de Miami

Melanie Hyer y Ryan Whiten.
SUCESOS

«No había ningún indicio»: la consternación de Doral ante la muerte de una familia muy conocida

La nueva iniciativa beneficiaría a los inquilinos de Florida.
MATEMÁTICA

Nueva reforma fiscal de Florida beneficiaría a inquilinos en alquiler

Yosmany Mayeta, periodista y exiliado cubano.
LIMBO MIGRATORIO

Yosmany Mayeta expone su situación migratoria y pone rostro a la incertidumbre que viven miles de cubanos