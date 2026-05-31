domingo 31  de  mayo 2026
PLATAFORMAS

Estas son las series más esperadas en streaming en junio

The Bear, una de las series más famosas de los últimos años, ganadora de 21 premios Emmy y cinco Globos de Oro, llega a su quinta y última temporada

Logo de la plataforma de streaming Disney+.

Logo de la plataforma de streaming Disney+.

Captura de pantalla/Youtube/Disney+

MIAMI.- El final de The Bear, que alcanza su quinta temporada, la nueva entrega de House of the Dragon y el estreno de la miniserie Cape Fear con Javier Bardem en Apple TV, destacan en la parrilla de junio de las plataformas de streaming, junto a una amplia oferta de estrenos y regresos de series.

The Bear (Disney+, 26 de junio)

The Bear, una de las series más famosas de los últimos años, ganadora de 21 premios Emmy y cinco Globos de Oro, llega a su quinta y última temporada con ocho nuevos episodios. La serie dramática protagonizada por Jeremy Allen White centra su nueva entrega en la viabilidad del restaurante, ahora en manos de Sydney (Ayo Edebiri), Richie (Ebon Moss-Bachrach) y Natalie (Abby Elliott), tras los cambios realizados por Carmy.

Lee además
La cantante y compositora británica Dua Lipa y el actor británico Callum Turner asisten a la fiesta de los Oscar de Vanity Fair en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) en Los Ángeles el 15 de marzo de 2026.
CELEBRIDADES

Dua Lipa y Callum Turner se casan en una ceremonia íntima en Londres
Parga, Grecia. 
MÚSICA

Eduardo Marturet dirige concierto en Grecia junto a la Ioannina Symphony Orchestra

House of the Dragon (HBO Max, 21 de junio)

La tercera temporada de la serie derivada del universo de Game of Thrones, ambientada 200 años antes de la ficción original, promete nuevas intrigas y luchas de poder dentro de la Casa Targaryen. La producción ya ha sido renovada por una cuarta temporada, prevista para 2028.

Cape Fear (Apple TV, 5 de junio)

Inspirada en la novela The Executioners y en la película que adaptó Martin Scorsese (El cabo del miedo, 1991) y producida por Steven Spielberg, la serie retrata el terror de un matrimonio de abogados formado por Anna (Amy Adams) y Tom Bowden (Patrick Wilson), cuando Max Cady (Javier Bardem), el criminal al que enviaron a prisión, sale en libertad buscando venganza.

Sugar (Apple TV, 19 de junio)

La segunda temporada de la serie, protagonizada y producida por Colin Farrell, recupera al detective privado John Sugar, que regresa con un nuevo caso mientras continúa la búsqueda de su hermana desaparecida. El reparto incorpora nuevos nombres como Tony Dalton, Jin Ha y Raymond Lee.

Avatar: The Last Airbender (Netflix, 25 de junio)

La popular serie sigue a Aang, el joven Avatar, que debe dominar los cuatro elementos (agua, tierra, fuego y aire) para restaurar el equilibrio de un mundo amenazado por la temible Nación del Fuego. En la segunda temporada, y tras una victoria agridulce, el Avatar Aang, Katara y Sokka se reagrupan y emprenden una misión para convencer al esquivo Rey de la Tierra de que se una a su lucha.

Oasis (Netflix, 19 de junio)

Esta producción española de suspense con elementos de drama familiar tiene como escenario El Oasis, un complejo vacacional lujoso, que cuenta con playas privadas, instalaciones VIP y un sofisticado sistema de seguridad. Es el sitio ideal para pasar las vacaciones, pero los planes de sus huéspedes deberán cambiar cuando la policía irrumpe en el complejo para investigar una misteriosa desaparición.

Every Year After (Prime Video, 10 de junio)

La serie basada en la novela superventas de Carley Fortune, está ambientada en el pueblo de Barry’s Bay y relata a lo largo de seis años una historia romántica sobre los primeros amores y las decisiones que marcan la vida. El libro en el que se inspira permaneció 16 semanas en la lista de más vendidos de The New York Times y ha superado el millón de ejemplares vendidos.

The Agency (Skyshowtime, 21 de junio)

'The Agency' sigue a Martian, un agente de la CIA interpretado por Michael Fassbender, que vive infiltrado mientras trata de conciliar su identidad con su misión. Su amante, Samia (Jodie Turner-Smith), es una prisionera política en Sudán, y está dispuesto a todo para intentar salvarla. En una situación límite, Martian debe decidir hasta dónde llegar para proteger el amor, su vida y su misión. La serie cuenta también en su reparto con Jeffrey Wright y Richard Gere.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Artefactus presenta la obra "Cartografía Williams"

Bad Bunny inicia con éxito su histórica residencia en Madrid

España: el eclipse solar como experiencia única

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Florida padece un serio problema con las aseguradoras de viviendas.
FLORIDA

Conozca las cinco reglas esenciales de su póliza de seguro de viviendas

El dictador Raúl Castro (izq.) junto al designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, asistiendo a una sesión del Parlamento cubano en La Habana el 16 de julio de 2025.
DICTADURA

"Es un proceso presión y de ultimátum", dice exoficial de inteligencia sobre reunión militar EEUU-Cuba en Guantánamo

El francés Víctor Wembanyama, de los Spurs de San Antonio, levanta el trofeo Earvin Magic Johnson de MVP tras la victoria de su equipo contra el Thunder de Oklahoma City, el 30 de mayo de 2026.
BALONCESTO

Wembanyama y los Spurs retan a los Knicks en las Finales de la NBA tras deshacerse del Thunder

Esta foto, publicada en la cuenta X del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) el 29 de mayo de 2026, muestra al Comandante del SOUTHCOM, General Francis L. Donovan (C), al Jefe del Estado Mayor y Primer Viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (MINFAR), General Roberto Legra Sotolongo (2.º/I) y a otros oficiales militares cubanos, durante su reunión en el perímetro de la Estación Naval de los Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, Cuba, el 29 de mayo de 2026.
PERFIL

¿Por qué el general Francis L. Donovan se consolida como la pieza clave de EEUU en Cuba?

Ciudadanos emiten su voto en un centro electoral durante las elecciones presidenciales en Bogotá el 31 de mayo de 2026.
COMICIOS

Colombia elige presidente entre una izquierda tambaleante y el ascenso de la derecha

Te puede interesar

Ilustración fotorrealista con IA de la clonación del perfil de la abogada de inmigración Isadora Velázquez.
PARTE I

Usurpan identidades de abogados para defraudar a inmigrantes

Por Daniel Castropé
Los funcionarios de la mesa electoral cuentan las papeletas en un puesto de votación durante las elecciones presidenciales en Cali, Colombia, el 31 de mayo de 2026.
COMICIOS

De la Espriella consolida primer lugar con casi el 80% de las mesas contadas en Colombia

Florida padece un serio problema con las aseguradoras de viviendas.
FLORIDA

Conozca las cinco reglas esenciales de su póliza de seguro de viviendas

Ciudadanos emiten su voto en un centro electoral durante las elecciones presidenciales en Bogotá el 31 de mayo de 2026.
COMICIOS

Colombia elige presidente entre una izquierda tambaleante y el ascenso de la derecha

Esta foto, publicada en la cuenta X del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) el 29 de mayo de 2026, muestra al Comandante del SOUTHCOM, General Francis L. Donovan (C), al Jefe del Estado Mayor y Primer Viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (MINFAR), General Roberto Legra Sotolongo (2.º/I) y a otros oficiales militares cubanos, durante su reunión en el perímetro de la Estación Naval de los Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, Cuba, el 29 de mayo de 2026.
PERFIL

¿Por qué el general Francis L. Donovan se consolida como la pieza clave de EEUU en Cuba?