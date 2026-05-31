domingo 31  de  mayo 2026
MÚSICA

Eduardo Marturet dirige concierto en Grecia junto a la Ioannina Symphony Orchestra

El programa será un recorrido por obras clásicas, éxitos internacionales y favoritos griegos, con repertorio interpretado en inglés, griego, italiano y español

Parga, Grecia.&nbsp;

Parga, Grecia. 

Cortesía/Communications Specialist
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Este 31 de mayo, la impresionante ciudad costera jónica de Parga, Grecia, se transformará en el escenario de un concierto crossover de una sola noche que fusionará música clásica y pop en un entorno cinematográfico frente al mar.

Organizado por la Autoridad Portuaria Municipal de Parga, este evento familiar y gratuito marcará la apertura de la temporada de verano 2026 y coincidirá con la celebración de los 70 años del turismo organizado en la región.

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Invitados

Encabezando la velada estará el reconocido director de orquesta el maestro Eduardo Marturet, Director Musical y CEO de la Orquesta Sinfónica de Miami, la Orquesta Sinfónica Oficial de la Ciudad de Miami. La inspiradora curaduría y el carismático liderazgo del Maestro guiarán a la Orquesta Sinfónica de Ioannina y al Coro de Parga a través de un programa lleno de emociones, crescendos y sorpresas musicales.

Compartiendo escenario estarán la vocalista italiana Arianna, celebrada por sus luminosas interpretaciones; la cantante y actriz grecoamericana Athina Kloumi, reconocida por su trayectoria artística en los Estados Unidos; y el aclamado cantante griego Nikos Papadiotis.

El programa será un recorrido por obras clásicas, éxitos internacionales y favoritos griegos —desde los valses de Shostakovich hasta clásicos veraniegos como Mamma Mia y Volare— con repertorio interpretado en inglés, griego, italiano y español. También ofrecerá a los visitantes internacionales la oportunidad de descubrir a los más célebres compositores de Grecia, incluyendo a Manos Hatzidakis.

Uno de los patrocinadores principales de la noche, Rosaprima, engalanará el evento con rosas, creando una espectacular exhibición de variedades que aportarán fragancia y belleza visual al paseo marítimo.

Celebración

Celebrado en uno de los destinos turísticos más importantes de Grecia, el concierto marcará la apertura oficial de la temporada de verano 2026 y coincidirá con los 70 años del turismo organizado en la región. La velada estará dedicada a la destacada figura cultural local Petros Giourgas.

El evento se realiza bajo los auspicios del Ministerio de Cultura de Grecia y cuenta con el apoyo de autoridades regionales y locales, así como de la Asociación de Hoteleros de Parga.

El concierto comenzará a las 21:00 horas en la Plaza Eleftherias, en el paseo marítimo de Parga.

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