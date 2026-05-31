domingo 31  de  mayo 2026
CELEBRIDADES

Dua Lipa y Callum Turner se casan en una ceremonia íntima en Londres

Se espera que la pareja celebre por todo lo alto su unión en Sicilia, Italia, el fin de semana del 5 al 7 de junio

La cantante y compositora británica Dua Lipa y el actor británico Callum Turner asisten a la fiesta de los Oscar de Vanity Fair en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) en Los Ángeles el 15 de marzo de 2026.

La cantante y compositora británica Dua Lipa y el actor británico Callum Turner asisten a la fiesta de los Oscar de Vanity Fair en el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) en Los Ángeles el 15 de marzo de 2026.

AFP/ Jean Baptiste Lacroix
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner contrajeron matrimonio este domingo 31 de mayo en una ceremonia íntima, celebrada en el Ayuntamiento de Old Marylebone, Londres.

Según el medio británico The Sun, a la ceremonia solo asistieron un pequeño grupo de amigos y familiares.

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"Dua, de 29 años, deslumbró con un sombrero, vestido y guantes blancos, de la mano de su recién casado esposo, Callum, de 35 años, quien vestía un traje y corbata azul marino. Ocho amigos y familiares se colocaron a ambos lados de las escaleras del Registro Civil de Marylebone y lanzaron confeti mientras la radiante pareja se dirigía a un taxi negro", reseñó el medio.

La pareja y los asistentes estuvieron acompañados por un equipo de seguridad. Sin embargo, no fue necesaria la intervención en ningún momento.

“Pensé que era una boda más”, dijo a The Sun una transeúnte que pasó por el lugar sin percatarse de quiénes se trataba.

Otro hombre que asistía a una boda en el lugar aseveró que tampoco reconoció a los artistas británicos. "Solo había un par de personas".

Por otro lado, un empleado del registro civil manifestó que la pareja lucía elegantes y costosos atuendos, y que estuvieron acompañados por: "Estaban su madre, su abuela, no muchos invitados, tal vez siete u ocho personas.Todo sucedió muy rápido. Entré y salí, trabajo hecho".

Celebración en Sicilia

Se espera que la pareja celebre por todo lo alto su unión en Sicilia, Italia, el fin de semana del 5 al 7 de junio.

Tras la unión legal íntima, una fuente aseveró al Daily Mail que los artistas quieren festejar su amor con "un evento enorme y lujoso que durará tres días".

La razón por la que han escogido Italia como escenario, siendo ambos británicos, parece estar vinculada a un encanto que la intérprete de Training Season siente por la isla, pues la ha visitado en múltiples oportunidades.

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