Dua Lipa y Callum Turner se casan en una ceremonia íntima en Londres

MIAMI.- La cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner contrajeron matrimonio este domingo 31 de mayo en una ceremonia íntima, celebrada en el Ayuntamiento de Old Marylebone, Londres.
Se espera que la pareja celebre por todo lo alto su unión en Sicilia, Italia, el fin de semana del 5 al 7 de junio
MIAMI.- La cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner contrajeron matrimonio este domingo 31 de mayo en una ceremonia íntima, celebrada en el Ayuntamiento de Old Marylebone, Londres.
Según el medio británico The Sun, a la ceremonia solo asistieron un pequeño grupo de amigos y familiares.
"Dua, de 29 años, deslumbró con un sombrero, vestido y guantes blancos, de la mano de su recién casado esposo, Callum, de 35 años, quien vestía un traje y corbata azul marino. Ocho amigos y familiares se colocaron a ambos lados de las escaleras del Registro Civil de Marylebone y lanzaron confeti mientras la radiante pareja se dirigía a un taxi negro", reseñó el medio.
La pareja y los asistentes estuvieron acompañados por un equipo de seguridad. Sin embargo, no fue necesaria la intervención en ningún momento.
“Pensé que era una boda más”, dijo a The Sun una transeúnte que pasó por el lugar sin percatarse de quiénes se trataba.
Otro hombre que asistía a una boda en el lugar aseveró que tampoco reconoció a los artistas británicos. "Solo había un par de personas".
Por otro lado, un empleado del registro civil manifestó que la pareja lucía elegantes y costosos atuendos, y que estuvieron acompañados por: "Estaban su madre, su abuela, no muchos invitados, tal vez siete u ocho personas.Todo sucedió muy rápido. Entré y salí, trabajo hecho".
Se espera que la pareja celebre por todo lo alto su unión en Sicilia, Italia, el fin de semana del 5 al 7 de junio.
Tras la unión legal íntima, una fuente aseveró al Daily Mail que los artistas quieren festejar su amor con "un evento enorme y lujoso que durará tres días".
La razón por la que han escogido Italia como escenario, siendo ambos británicos, parece estar vinculada a un encanto que la intérprete de Training Season siente por la isla, pues la ha visitado en múltiples oportunidades.