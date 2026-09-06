HIFU: un tratamiento que promete una piel más firme sin pasar por el quirófano

MIAMI.- Con el paso del tiempo, la piel pierde progresivamente su capacidad de producir colágeno, dando paso a signos como la flacidez y la pérdida de definición del contorno facial. En la búsqueda de alternativas que permitan combatir estos cambios sin recurrir a la cirugía, el High-Intensity Focused Ultrasound (HIFU) se ha convertido en uno de los tratamientos estéticos que despierta mayor interés.

Esta tecnología utiliza ultrasonido focalizado de alta intensidad para generar un estímulo en las capas profundas de la piel y favorecer la producción natural de colágeno. A diferencia de otros procedimientos, su objetivo es conseguir una mejoría progresiva y natural, sin incisiones y sin requerir un período de recuperación que obligue al paciente a interrumpir su rutina.

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Pero, ¿es realmente para todos? ¿Cuándo comienzan a verse los resultados? ¿Cuánto pueden durar y cuáles son sus posibles efectos secundarios? Para conocer mejor este tratamiento de rejuvenecimiento y aclarar algunos de los mitos que circulan sobre ella, conversamos con la especialista Visnú Ferreira, especialista en tratamientos antienvejecimiento y propietaria de Vizage Aesthetic Center.

- ¿Qué es el tratamiento HIFU y cómo funciona?

El HIFU utiliza ultrasonido focalizado de alta intensidad para estimular la producción natural de colágeno en las capas profundas de la piel, logrando un efecto tensor sin cirugía. La máquina va haciendo micro disparos ultrasónicos directamente dentro de la piel generando calor.

- ¿Qué lo diferencia de otros procedimientos de rejuvenecimiento facial?

Su principal diferencia es que llega a planos más profundos, similares a los que se trabajan en un lifting quirúrgico, pero sin incisiones ni tiempo de recuperación.

- ¿Por qué se ha vuelto tan popular en los últimos años?

Porque muchas personas buscan resultados naturales, sin cirugía y lo mejor de todo, que no requiere un reposo.

Beneficios

- ¿Qué problemas estéticos puede tratar el HIFU?

Principalmente la flacidez del rostro, papada, cuello y algunas zonas del cuerpo. También ayuda a mejorar la definición del contorno facial; muchas veces lo combinamos con otros procedimientos. Los resultados son una piel más firme, mejor definición del rostro y una apariencia más rejuvenecida.

- ¿Cuánto tiempo tardan en verse los efectos y cuánto duran?

Algunos cambios se notan desde las primeras semanas, pero el resultado máximo suele verse entre los 2 y 3 meses. Dependiendo del paciente, los resultados pueden durar alrededor de un año o más.

La alimentación y hábitos son muy importante para que el nuevo colágeno se genere de manera correcta y se mantenga.

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- ¿Quiénes son los mejores candidatos para este tratamiento y a partir de qué edad se recomienda?

Personas con flacidez leve o moderada que buscan prevenir o mejorar el envejecimiento sin cirugía. Una persona con una piel muy fina y demasiado envejecida, no sería candidata para este procedimiento. Se recomienda, generalmente, a partir de los 30 o 35 años, cuando comienza a disminuir la producción de colágeno.

No se recomienda en mujeres embarazadas, personas con infecciones activas en la piel o con ciertas condiciones médicas que deben ser evaluadas previamente.

Procedimiento

- ¿Cómo es una sesión de HIFU?

Primero se realiza una valoración, luego se aplica un gel conductor y el equipo trabaja diferentes profundidades según las necesidades del paciente. La mayoría de los pacientes sienten molestias leves o moderadas. Normalmente no requiere anestesia general, solo tópica. Una sesión tarda entre 30 y 90 minutos, dependiendo de la zona a tratar.

- ¿Se necesita tiempo de recuperación o se puede retomar actividades de inmediato?

No requiere incapacidad. El paciente puede continuar con su rutina el mismo día, siempre cuidando no exponer la zona a calor.

- ¿Es un procedimiento seguro? ¿Qué efectos secundarios suelen aparecer después del tratamiento?

Sí, siempre que sea realizado por profesionales capacitados y con equipos de calidad. Es normal presentar un leve enrojecimiento, sensibilidad o inflamación temporal que suele desaparecer en pocas horas o días.

- ¿Existen riesgos o complicaciones?

Son poco frecuentes, pero pueden ocurrir si el procedimiento se realiza con una mala técnica o por personal no calificado.

- ¿Cómo se compara el HIFU con un lifting facial quirúrgico?

El HIFU no reemplaza una cirugía en casos de flacidez severa, pero es una excelente alternativa para quienes desean retrasar o evitar un lifting quirúrgico. Se puede ir repitiendo progresivamente para ir mejorando el resultado de acuerdo a la expectativa del Paciente.

- ¿Qué diferencias hay entre HIFU, radiofrecuencia y otros tratamientos para la flacidez?

El HIFU trabaja con ultrasonido en capas más profundas. La radiofrecuencia actúa principalmente calentando tejidos más superficiales y es ideal para mejorar la calidad de la piel. Muchas veces ambos tratamientos pueden complementarse. Si se hace con la radiofrecuencia con agujas, el resultado es fenomenal.

Mitos y realidades

- En redes sociales se habla mucho del HIFU. ¿Cuáles son los mitos más comunes?

Uno de los principales mitos es pensar que todos los equipos ofrecen los mismos resultados. La tecnología y la experiencia del profesional hacen una gran diferencia. También es muy común que el paciente piense que el resultado va a ser inmediato, lo cual es un mito, porque con ningún tratamiento, ni siquiera quirúrgico, se logra ese efecto en sólo una hora. Siempre generamos un estímulo a la piel, regenera, cicatriza, por eso es que los resultados son progresivos.

- ¿Es cierto que una sola sesión es suficiente?

Depende del grado de flacidez, la edad y el equipo utilizado. Algunas personas obtienen buenos resultados con una sesión, y protocolo combinado y otras requieren un protocolo personalizado con más sesiones. Varía mucho el grosor del tejido graso, la edad del paciente y sus hábitos.

- ¿Qué expectativas realistas deben tener los pacientes?

Esperar una mejoría progresiva y natural. El HIFU mejora la firmeza, pero no cambia completamente el rostro ni sustituye una cirugía cuando existe mucha flacidez.

- ¿Qué debe considerar una persona antes de decidir hacerse un HIFU?

Ser evaluada por un profesional para determinar si realmente es el tratamiento indicado para su caso. Para garantizar un diagnóstico correcto, es fundamental un tratamiento seguro y mejores resultados. Es importante obtener una valoración personalizada. No todos los pacientes necesitan el mismo tratamiento y una buena evaluación permite elegir la mejor opción para obtener resultados naturales y seguros.

- ¿Qué cuidados recomienda antes y después del tratamiento?

Mantener la piel hidratada, protegerse del sol y seguir las recomendaciones del profesional. Generalmente no requiere cuidados complejos.

Para más información sobre los tratamientos que ofrecen en Vizage Aesthetic Center, visite el portal del medsca ubicado en Doral, sur de Florida, vizagemiami.com