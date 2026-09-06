Película de Gael García Bernal aborda la manipulación y el poder

Gael García Bernal y Ricky Martin posan en la alfombra roja de la presentación de la película Hombre al agua en el Festival de Cine de Venecia.

VENECIA.- El mexicano Gael García Bernal se pone de nuevo detrás de la cámara en "Hombre al agua", presentada este domingo en Venecia, donde retrata la manipulación y la falsedad de las clases más poderosas, y comparte planos con Ricky Martin.

Para su tercera película como director, García Bernal se pone en la piel de un socorrista cubano, responsable y soñador, que salva a un rico empresario mexicano a punto de ahogarse.

CINE Filme sobre un veterano afroamericano compite por el León de Oro en Venecia

El magnate le propone un buen puesto de trabajo en su fábrica de Yucatán, donde acabará casándose con la hija e instalándose en una lujosa mansión. Pero con el tiempo se dará cuenta de que quizás no todo fue tan casual como pensaba y que la influyente familia tiene otros planes.

En esta peculiar fábula, pronto aparece el que será uno de los temas principales, la manipulación de los más poderosos, una estrategia para aprovecharse de los más desfavorecidos.

"Estamos viviendo un momento donde todo es cooptado para ser capitalizado", dice García Bernal en una entrevista con AFP junto a la estrella puertorriqueña Ricky Martin, que actúa en la película.

"Uno se pregunta cómo es que llegamos a este momento donde todo tiene que tener una función de provecho, de capitalización, de cooptación electoral también, como si estuviésemos viviendo constantemente un reality de popularidad", añade el actor de 47 años.

"La batalla de la humanidad"

Algunas escenas de la película, programada en la sección Spotlight fuera de competición, también recuerdan a ciertos gobernantes sin escrúpulos que manipulan sus mensajes para ganar votos.

Sin citar dirigentes ni países concretos, el intérprete de "Amores perros" defiende el arte para frenar el avance de este tipo de ideologías.

Estos movimientos temen tanto "a las expresiones artísticas culturales porque inmediatamente difuminan, rompen, desactivan aquello que ellos están construyendo con alfileres en base al miedo", advierte.

"Hombre al agua" también es un reflejo de la diversidad latinoamericana, con personajes brasileños, argentinos, mexicanos, cubanos y puertorriqueños en la historia.

Con ello, el cineasta mexicano ha querido plasmar la riqueza de América Latina, una región que comparte problemáticas y sueños.

En Latinoamérica es donde está "la batalla de la humanidad", dice. "Estamos definiendo muchísimas cosas muy interesantes y si nos ponemos las pilas podemos hacerlo muy bien y podemos generar un lugar muchísimo más justo, más hermoso".

El actor Ricky Martin

El elenco de "Hombre al agua" cuenta con un nombre más que estelar.

El cantante puertorriqueño Ricky Martin, que también aparece como productor, tiene un pequeño papel, interpretando a un actor que actúa en el filme que está haciendo la mujer de Camilo.

Sobre el rodaje de esas escenas, el músico cuenta que se lo pasó muy bien.

"Fue divertido, porque él [García Bernal] te deja jugar, pero a la vez te sientes muy protegido", dice. "Mi parte fue muy corta, pero me sigue dando. Ya vi la película una vez y me sigue dando".

El hecho de presentar la cinta en Venecia es "maravilloso", asegura el artista boricua, ganador de varios Grammys y con millones de discos vendidos.

"Yo he estado frente a las cámaras desde que tengo 12 años, pero a mis 54 años decir que es la primera vez que estoy trabajando, siendo parte de un elenco de una película en el Festival de Venecia, es muy importante para mí", afirma.

FUENTE: Con información de AFP