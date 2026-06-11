jueves 11  de  junio 2026
MÚSICA

Estos son los artistas que dicen presente en la triple inauguración del Mundial 2026

En la primera cita inaugural, como es de esperarse Shakira dirá presente para interpretar Dai Dai el himno oficial del mundial

Shakira y el cantante nigeriano Burna Boy.&nbsp;

Shakira y el cantante nigeriano Burna Boy. 

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- ¡Llegó el día! Los fanáticos del fútbol se congregan para celebrar la Copa del Mundo 2026, competencia que este año se celebra en tres sedes: México, Estados Unidos y Canadá. Y para conmemorar este hito histórico, la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) ha congregado a una serie de artistas de todo el mundo que dirán presentes en tres ceremonias de inauguración.

“Comenzando en la Ciudad de México y continuando los siguientes días en Toronto y Los Ángeles, estas ceremonias reunirán música, cultura y fútbol de una manera que refleje tanto la individualidad de cada nación como la unidad que define este torneo”, dijo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en un comunicado.

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La cantante, compositora y productora colombiana Shakira actúa durante la ceremonia de apertura del partido de fútbol del Grupo A de la Copa Mundial de 2026 entre México y Sudáfrica en el Estadio de la Ciudad de México, el 11 de junio de 2026. 
FOTOGALERÍA

Revive los mejores momentos de la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo 2026
La actriz mexicana Salma Hayek y su esposo, Francois-Henri Pinault, llegan para la Met Gala 2023 en el Museo Metropolitano de Arte el 1 de mayo de 2023 en Nueva York. La intérprete fue parte de los latinos que estuvieron presentes en el evento de moda.
CELEBRIDADES

Salma Hayek, la estrella mexicana que da la bienvenida al Mundial 2026

Además, la fiesta futbolera contará con un espectáculo de medio tiempo el 19 de julio, fecha en la que se celebrará la final de la Copa del Mundo en el New York New Jersey Stadium.

En la primera cita inaugural, como es de esperarse Shakira dirá presente para interpretar Dai Dai, el himno oficial del mundial.

No obstante, son muchos más los artistas que no solo dirán presente en México, sino también en Estados Unidos y Canadá. Por ello, DIARIO LAS AMÉRICAS presenta la lista de invitados en las tres ceremonias inaugurales.

Ciudad de México

La capital azteca da la bienvenida a un gran número de artistas, desde figuras locales hasta exponentes de otros países de Latinoamérica, Europa y África, a propósito del debut de México vs Sudáfrica.

Salma Hayek, embajadora de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, es la encargada de dar la bienvenida a los asistentes y anunciar el inicio del mundial.

Shakira

Alejandro Fernández

Burna Boy

Belinda

Danny Ocean

J Balvin

Ryan Castro

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Maná

Tyla

Los Ángeles

Por su parte, la ceremonia de apertura en Los Ángeles, Estados Unidos se celebrará el viernes 12 de junio en el estadio SoFi Stadium, donde se disputará el partido Estados Unidos vs Paraguay. Jason Sudeikis, protagonista de Ted Lasso dará la bienvenida a la ceremonia.

Katy Perry

Future

Tyla

Anitta

LISA

Rema

Dan + Shay

Purahei Soul

Toronto

La tercera y última ceremonia de apertura también se celebrará el viernes 11 de junio en el estadio BMO Field de Toronto. La fecha recibe a las selecciones de Canadá y Bosnia y Herzegovina.

El actor Will Arnett, embajador de la Copa del Mundo de la FIFA, dará la bienvenida a los fanáticos.

Alanis Morissette

Michael Bublé

Aleksandar Gaji

Alessia Cara

Elyanna

Jessie Reyez

Nora Fatehi

Vegedream

William Prince

DJ Sanjoy

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