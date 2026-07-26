lunes 27  de  julio 2026
PERFIL

Estefanía Hernández, una voz especializada en el desarrollo de artistas y el negocio de la música

Como indica Estefanía Hernández, el verdadero éxito de un artista no está en hacerse viral, sino en construir una carrera que pueda sostenerse en el tiempo

Estefanía Hernández.

Estefanía Hernández.

Cortesía / Foto: Tony San Lorenzo
Por ANA ALVAREZ

Estefanía Hernández con su experiencia construir una carrera musical requiere mucho más que talento: exige estrategia, preparación, conocimiento y una visión de largo plazo. Asegura que uno de los errores más frecuentes de quienes comienzan es concentrar todos sus esfuerzos en crear música y olvidar todo lo que sucede antes y después de un lanzamiento.

“Una canción es como un bebé, es el resultado de meses o incluso años de trabajo y merece una estrategia que le permita llegar a las personas correctas”, explica.

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En un mercado donde cada día se publican miles de canciones, considera que el verdadero desafío ya no es subir música a las plataformas digitales, sino lograr que encuentre a su audiencia.

Aunque defiende que la esencia creativa nunca debe perderse, Estefanía Hernández sostiene que cualquier persona que aspire a vivir de la música necesita comprender que su proyecto también funciona como una empresa.

“La creatividad sigue siendo el corazón del artista, pero si quiere desarrollar una carrera profesional también debe aprender sobre marketing, comunicación, derechos, estrategia y construcción de marca”, afirma.

En ese sentido, considera que las redes sociales dejaron de ser un complemento para convertirse en una herramienta indispensable para acercar la música al público.

“Las personas ya no solo conectan con las canciones; también quieren conocer quién está detrás de ellas”. “Las personas ya no solo conectan con las canciones; también quieren conocer quién está detrás de ellas”.

Uno de los temas que más le preocupa es la falta de información que aún existe entre los nuevos artistas sobre regalías, contratos, propiedad intelectual y derechos musicales. “Nadie debería firmar un contrato sin entender exactamente qué derechos está cediendo y cuáles serán las consecuencias de esa decisión en el futuro".

Estefanía Hernández comenta que ningún creador necesita convertirse en abogado, pero sí considera indispensable aprender los conceptos básicos para proteger su obra y tomar decisiones con conocimiento.

Mientras muchas personas siguen asociando el éxito con aparecer en medios o alcanzar millones de reproducciones, ella marca una diferencia fundamental entre obtener visibilidad y construir una carrera.

“La exposición solo amplifica lo que ya existe, si detrás no hay identidad, una propuesta clara y una historia auténtica, esa atención difícilmente se convierte en un proyecto sostenible".

Desde su perspectiva, desarrollar un artista implica acompañarlo en todas las etapas de su crecimiento: definir su identidad, construir una estrategia, formar un equipo sólido y encontrar una audiencia que realmente conecte con su música.

“No todos los artistas sueñan con llenar estadios; algunos simplemente quieren vivir de la música. Ningún objetivo es más válido que otro".

En tiempos dominados por TikTok e Instagram, Estefanía Hernández reconoce el enorme potencial de las plataformas digitales, pero advierte sobre el riesgo de convertir las tendencias en el centro de una carrera. “Las tendencias cambian todos los días, tu identidad debería durar toda la vida".

Para ella, el verdadero crecimiento ocurre cuando un momento viral logra transformarse en una comunidad que permanece, compra boletos, escucha los siguientes lanzamientos y acompaña al artista durante los años. “No sirve de mucho tener millones de reproducciones si nadie vuelve a escuchar tu siguiente canción".

Aunque reconoce que las estadísticas abren puertas dentro de la industria, insiste en que deben interpretarse correctamente. “Lo importante no es cuántos seguidores tienes, sino cuántos realmente conectan contigo".

Estefanía Hernández opina que la verdadera medida del crecimiento está en la capacidad de convertir una audiencia digital en una comunidad comprometida. Desde su experiencia, considera que la industria musical vive uno de los procesos de transformación más importantes de su historia, impulsado por la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías y los cambios en el consumo musical.

Sin embargo, también cree que aún existe mucha improvisación. “La industria evoluciona constantemente. Hoy tenemos más herramientas, más profesionales y oportunidades que nunca, pero todavía hace falta fortalecer áreas como el management, el desarrollo artístico, los derechos y el publishing".

Estefanía Hernández argumenta que el talento nunca ha sido el problema: “Latinoamérica siempre ha estado llena de artistas, compositores y productores extraordinarios, lo que necesitamos es seguir construyendo una industria igual de fuerte que ese talento".

Su deseo es que, en un futuro cercano, más profesionales encuentren en la región las oportunidades suficientes para desarrollar carreras internacionales sin necesidad de emigrar.

Cuando se le pregunta cuál sería el consejo más importante para quienes sueñan con dedicarse a la música, su respuesta es tan sencilla como contundente: “No tengan prisa, cada artista tiene un camino diferente".

Y añade una advertencia que considera fundamental para las nuevas generaciones. “No confíen en cualquiera, en esta industria hay personas maravillosas, pero también quienes prometen resultados imposibles, muchas veces, quien más habla es quien menos hace".

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