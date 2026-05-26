Karol G brilla en los American Music Awards de 2026

La cantante colombiana Karol G reacciona mientras el cantautor estadounidense John Legend le entrega el Premio Internacional a la Excelencia Artística y el premio al Mejor Álbum Latino por "Tropicoqueta" durante los American Music Awards en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 25 de mayo de 2026.

MIAMI.- El talento latino deslumbró en los American Music Awards 2026 con Karol G , quien no solo tuvo una presentación musical en la velada, también se alzó con el premio a mejor álbum latino y recibió el Premio Internacional de Excelencia Artística por el impacto y trascendencia de su trabajo.

El momento de la intérprete colombiana inició en el escenario del MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, donde en una escena etérea y nevada Karol bailaba en solitario y cantaba Ivonny Bonita, sencillo del álbum de 2025 Tropicoqueta.

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Tras la presentación, John Legend dijo presente en el escenario para entregarle a la medellinense el Premio Internacional de Excelencia Artística 2026, que honra a los artistas cuya música e influencia cultural logra trascender mundialmente, inspirando y conectando con nuevas audiencias.

Durante la presentación, Legend elogió la actuación de Karol G en Coachella.

"Mi vida tiene sentido gracias a mi música"

Luego de recibir el galardón, Carolina Giraldo Navarro, nombre de pila de la artista, dedicó unas emotivas palabras a los presentes y a sus seguidores, aseverando que la música le ha dado un propósito a su vida.

“Qué honor, John, que tú me entregues este premio… esto será una leyenda en mi carrera”, dijo entre risas Karol G al iniciar su discurso de aceptación.

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“Quiero decir, más que nada, que esta carrera me ha dado lo más importante en mi vida: propósito. Puedo decir cosas en mis canciones que se convierten en una voz para muchas personas, un lugar de sanación, un lugar seguro. Creo que mi vida tiene sentido gracias a mi música”.

Cuando la colombiana se disponía a abandonar el escenario, John la llamó nuevamente para develar que se había alzado con el premio al mejor álbum latino por Tropicoqueta, una noticia que la dejó sorprendida.

Karol G se une a la selecta lista de artistas que han sido reconocidos con dicho premio como Aerosmith, Bee Gees, Beyoncé, Led Zeppelin, Michael Jackson y Rod Stewart. La última vez que se entregó fue en 2009 a Whitney Houston.