Ricky Martin rompe el silencio tras ataque con gas lacrimógeno en Montenegro

MIAMI.- El cantante puertorriqueño Ricky Martin se pronunció oficialmente tras el tenso incidente de seguridad que obligó a detener abruptamente su concierto el pasado jueves 21 de mayo en Podgorica, la capital de Montenegro.

El evento, que marcaba el inicio de la etapa europea de su gira Ricky Martin Live, se realizaba en la Plaza de la Independencia como parte de las celebraciones por el 20º aniversario de la independencia del país balcánico.

Tras mantener silencio durante un par de días para procesar el suceso, Ricky Martin recurrió a sus redes sociales el fin de semana para emitir una declaración formal en español, inglés y montenegrino.

El intérprete de Livin' la Vida Loca optó por restarle protagonismo al agresor y enfocar su postura en el cariño recibido por el público local.

“Montenegro, solo me voy a enfocar en la increíble energía que sentí viniendo de ustedes. Estábamos celebrando la música, la cultura y, por supuesto, tu independencia. Todavía sigo volando después de esa noche tan increíble cantando para ustedes. Mucho amor siempre… y volveré.”

Incidente

Durante la presentación, un individuo entre la multitud descargó gas lacrimógeno en dirección al escenario, provocando escenas de confusión, tos y la evacuación inmediata del área afectada por parte del público y los equipos de emergencia. Siguiendo los protocolos de seguridad, el artista y sus músicos fueron retirados de la escena de inmediato.

El cantante decidió regresar al escenario una vez que las autoridades locales contuvieron la situación y garantizaron que el recinto era seguro.

Por su parte, su representante y publicista, Róndine Alcalá, emitió un comunicado confirmando que tanto el artista como todo su equipo técnico y de seguridad salieron completamente ilesos.