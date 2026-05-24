domingo 24  de  mayo 2026
CONCURSOS

Concurso en Bélgica corona mejor peinado mullet de Europa

El campeonato de este año es el cuarto que se celebra desde que un grupo de aficionados belgas tomó prestada la idea de organizar una competición de Australia

Una persona participa en la Copa Europea Anual de Mullet en Audregnies, al sur de Bélgica, el 23 de mayo de 2026.

Una persona participa en la Copa Europea Anual de Mullet en Audregnies, al sur de Bélgica, el 23 de mayo de 2026.

AFP / John Thys

AUDREGNIES.- Cientos de participantes con peinados peculiares se reunieron este fin de semana en el sur de Bélgica con motivo del Campeonato Europeo del Mullet, un evento anual destinado a rendir homenaje a este corte de pelo antes tan denostado.

Como bien resume el eslogan "serio por delante, festivo por detrás", el mullet suele combinar un flequillo y unos laterales muy cortos con una larga melena que cae por la nuca.

Lee además
La búlgara Darina Nikolaeva Yotova, conocida como Dara, gana Eurovisión 2026.
MÚSICA

Bulgaria gana por primera vez Eurovisión
La australiana Delta Goodrem interpreta la canción Eclipse en la gran final de la 70ta edición de Eurovisión. 
MÚSICA

Arranca la final de Eurovisión, con Finlandia y Australia como favoritas

Este peinado tan característico de la década de los 1980 cayó drásticamente en desuso, pero en los últimos años se volvió a popularizar e incluso es objeto de concursos como este en Bélgica.

Es la cuarta edición del campeonato europeo, organizado por un grupo de belgas entusiastas del mullet que tomaron la idea prestada de unos australianos que hacían un certamen del estilo.

El concurso atrae a participantes de lugares como Francia, España o Inglaterra para quienes el "mullet", más que un peinado, es un estilo de vida.

"El mullet es abierto: a los demás, a la diferencia, a la aventura. Tiene un lado salvaje", afirmó el portavoz del evento, David Hubert, conocido bajo el seudónimo de Edgar Funkel.

En su intento por alzarse con el título de mejor mullet de Europa, los aspirantes deben rellenar un cuestionario en el que dan detalles de sí mismos.

"Por supuesto, elegimos un peinado estupendo, pero lo que realmente queremos es elegir a una persona maravillosa", afirmó la miembro del jurado Lolita Demoustiez, de 39 años, conocida como Dalita.

"Lo que importa es que la persona que luce el corte mullet encarne de verdad valores como la tolerancia, la amabilidad y la libertad de ser uno mismo", explicó.

Concursantes y ganadores

La concursante belga Christine, de 60 años, afirmó que su nuevo corte de pelo le había ayudado a superar un reciente periodo difícil en su vida.

"Me siento genial, y todavía no he tomado ningún antidepresivo", dijo, mostrando su melena gris plateada. "¡Larga vida al mullet!", exclamó.

Alrededor de 50 finalistas fueron seleccionados para mostrar sus peinados ante una multitud entusiasmada que no dejaba de ovacionarles.

Se eligieron vencedores en varias categorías, como "mullet junior", "mullet tradicional", "mullet inusual" o "mullet veterano".

Y finalmente, se nombraron a los ganadores absolutos de 2026: el dúo formado por Berenice, de 44 años, y Samuel, de 46, conocidos entre sus fans como BesaMulet.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Lista completa de premios de la 79ª edición del Festival de Cannes

De Universal Studios a International Drive: un viaje por el corazón de Orlando

"Fjord", del rumano Cristian Mungiu, gana Palma de Oro en Cannes

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Vicki López, comisionada condal.
ELECCIONES

Vicki López: Vivienda asequible, la prioridad de su agenda en Miami-Dade

Imagen del portaaviones USS George H. W. Bush de la armada estadounidense.
SE AGOTA EL PLAZO

EEUU listo para la ofensiva final en Irán

El fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, asiste a una ceremonia para honrar a las víctimas de los asesinatos de los Hermanos al Rescate, en 1996 en la Torre de la Libertad, el 20 de mayo de 2026 en Miami, Florida.
HONOR

Jason Quiñones, el fiscal de origen cubano que tiene la misión de presentar cargos contra Raúl Castro

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) y el crucero misilístico USS Lake Erie (CG-70) formaron parte del simulacro. (Cortesía)
SIMULACRO

Buque anfibio en el que trasladaron a Maduro vuelve al Caribe por simulacro de Embajada de EEUU

El ucraniano Oleksandr Usyk celebra tras derrotar al neerlandés Rico Verhoeven (fuera de cuadro) por nocaut técnico durante su combate de boxeo por el Campeonato Mundial Peso Pesado del CMB Gloria en Giza en las Pirámides de Giza el 23 de mayo de 2026.
Boxeo

Usyk sobrevive al susto ante Rico Verhoeven en una polémica batalla en Egipto

Te puede interesar

Los barcos están anclados frente a la costa de Sharjah en los Emiratos Árabes Unidos. El nuevo organismo de Irán encargado del estrecho de Ormuz dijo que su área de control reclamada se extiende a las aguas emiratíes, lo que provocó una fuerte reprimenda del vecino del Golfo. 
Negociaciones

Trump: "EEUU no va a precipitar un acuerdo con Irán"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Un investigador forense toma fotos detrás de una cinta policial que protege la escena del crimen, con marcadores de evidencia visibles en una acera en la 17ª y la avenida Pennsylvania cerca de la Casa Blanca en Washington, DC, el 23 de mayo de 2026.
EEUU

Tiroteo cerca de la Casa Blanca: otro episodio de violencia política contra el presidente Trump

María Corina Machado pronuncia un discurso en la avenida Cuba de Ciudad de Panamá en Panamá, el 23 de mayo de 2026.
Política

María Corina Machado a venezolanos en Panamá: "Delcy Rodríguez se va, eso no está en duda"

Imagen del portaaviones USS George H. W. Bush de la armada estadounidense.
SE AGOTA EL PLAZO

EEUU listo para la ofensiva final en Irán

El fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, Jason A. Reding Quiñones, asiste a una ceremonia para honrar a las víctimas de los asesinatos de los Hermanos al Rescate, en 1996 en la Torre de la Libertad, el 20 de mayo de 2026 en Miami, Florida.
HONOR

Jason Quiñones, el fiscal de origen cubano que tiene la misión de presentar cargos contra Raúl Castro