Estos son los ganadores de Premio Lo Nuestro 2026

J Balvin & Arcangel en la entrega de Premio Lo Nuestro 2026

MIAMI.- El mundo del entretenimiento pone sus ojos en el Kaseya Center para la entrega del Premio Lo Nuestro 2026, una cita imprescindible en la que el ritmo y la cultura se encuentran. La ceremonia de este año destaca por la fuerte competencia entre íconos consolidados y nuevas promesas que han dominado las listas de éxitos.

Lista de ganadores de la trigésima octava edición del Premio Lo Nuestro:

Colaboración Del Año - Música Mexicana

Si Tú Me Vieras - Carín León & Maluma

Álbum Del Año - Música Mexicana

Sin Llorar – Yuridia

Álbum Del Año - Pop

Ya Es Mañana – Morat

Fusión Música Mexicana Del Año

No Capea - Xavi & Grupo Frontera

Canción Del Año - Pop/Urbano

DtMF - Bad Bunny

Colaboración Del Año - Tropical

Café con Ron - Bad Bunny & Los Pleneros De La Cresta

Artista Premio Lo Nuestro Del Año

Bad Bunny

Canción Del Año - Música Mexicana

El Amor de Mi Herida - Carín León

Artista Pop Masculino Del Año

Maluma

Álbum Del Año - Tropical

Natti Natasha En Amargue - Natti Natasha

La Mezcla Perfecta Del Año

Que Me Quiera Ma - Marc Anthony & Wisin

Artista Del Año - Tropical

Romeo Santos

Canción Banda Del Año

El Beneficio de la Duda - Grupo Firme

Grupo o Dúo Del Año - Música Mexicana

Julián Álvarez Y Su Norteño Banda

Mejor Canción Trap/Hip Hop - Urbano

Bum Bum - El Alfa, Jon Z & Alofoke Music

Canción Del Año - Tropical

Tú Con Él - Rauw Alejandro

Artista Masculino Del Año - Urbano

Bad Bunny

Canción Del Año - Pop/Rock

Vivir Sin Aire - Maná & Carín León

Artista Masculino Del Año - Música Mexicana

Carín León

Colaboración “Crossover” Del Año

Lost In Translation - Carín León & Kacey Musgraves

Canción Norteña Del Año

Rey Sin Reina - Julión Álvarez Y Su Norteño Banda GANADORES

Tour Del Año

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour – Shakira

Canción Del Año - Urbano

Latina Foreva - Karol G

Mejor Combinación Femenina

Brujería - Yuridia & Majo Aguilar

Mejor “EuroSong” - Pop/Urbano

6 De Febrero - Aitana

Canción Del Año - Pop

Con Otra - Cazzu GANADORA

Mejor Canción de Música Cristiana

Sonríele - Daddy Yankee

Artista Pop Femenina Del Año

Cazzu

AfroBeat Del Año

Soleao - Myke Towers & Quevedo

Artista Revelación Del Año Femenino

Camila Fernández

Álbum Del Año

Debí Tirar Más Fotos - Karol G

Artista Femenina Del Año - Urbano

Karol G

Canción Del Año

DtMF - Bad Bunny

Colaboración Del Año - Pop

Bésame - Alejandro Sanz & Shakira

Colaboración Del Año - Pop/Urbano

Que Haces - Becky G & Manuel Turizo