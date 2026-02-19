Estos son los ganadores de Premio Lo Nuestro 2026

MIAMI.- El mundo del entretenimiento pone sus ojos en el Kaseya Center para la entrega del Premio Lo Nuestro 2026, una cita imprescindible en la que el ritmo y la cultura se encuentran. La ceremonia de este año destaca por la fuerte competencia entre íconos consolidados y nuevas promesas que han dominado las listas de éxitos.
Lista de ganadores de la trigésima octava edición del Premio Lo Nuestro:
Colaboración Del Año - Música Mexicana
Si Tú Me Vieras - Carín León & Maluma
Álbum Del Año - Música Mexicana
Sin Llorar – Yuridia
Álbum Del Año - Pop
Ya Es Mañana – Morat
Fusión Música Mexicana Del Año
No Capea - Xavi & Grupo Frontera
Canción Del Año - Pop/Urbano
DtMF - Bad Bunny
Colaboración Del Año - Tropical
Café con Ron - Bad Bunny & Los Pleneros De La Cresta
Artista Premio Lo Nuestro Del Año
Bad Bunny
Canción Del Año - Música Mexicana
El Amor de Mi Herida - Carín León
Artista Pop Masculino Del Año
Maluma
Álbum Del Año - Tropical
Natti Natasha En Amargue - Natti Natasha
La Mezcla Perfecta Del Año
Que Me Quiera Ma - Marc Anthony & Wisin
Artista Del Año - Tropical
Romeo Santos
Canción Banda Del Año
El Beneficio de la Duda - Grupo Firme
Grupo o Dúo Del Año - Música Mexicana
Julián Álvarez Y Su Norteño Banda
Mejor Canción Trap/Hip Hop - Urbano
Bum Bum - El Alfa, Jon Z & Alofoke Music
Canción Del Año - Tropical
Tú Con Él - Rauw Alejandro
Artista Masculino Del Año - Urbano
Bad Bunny
Canción Del Año - Pop/Rock
Vivir Sin Aire - Maná & Carín León
Artista Masculino Del Año - Música Mexicana
Carín León
Colaboración “Crossover” Del Año
Lost In Translation - Carín León & Kacey Musgraves
Canción Norteña Del Año
Rey Sin Reina - Julión Álvarez Y Su Norteño Banda GANADORES
Tour Del Año
Las Mujeres Ya No Lloran World Tour – Shakira
Canción Del Año - Urbano
Latina Foreva - Karol G
Mejor Combinación Femenina
Brujería - Yuridia & Majo Aguilar
Mejor “EuroSong” - Pop/Urbano
6 De Febrero - Aitana
Canción Del Año - Pop
Con Otra - Cazzu GANADORA
Mejor Canción de Música Cristiana
Sonríele - Daddy Yankee
Artista Pop Femenina Del Año
Cazzu
AfroBeat Del Año
Soleao - Myke Towers & Quevedo
Artista Revelación Del Año Femenino
Camila Fernández
Álbum Del Año
Debí Tirar Más Fotos - Karol G
Artista Femenina Del Año - Urbano
Karol G
Canción Del Año
DtMF - Bad Bunny
Colaboración Del Año - Pop
Bésame - Alejandro Sanz & Shakira
Colaboración Del Año - Pop/Urbano
Que Haces - Becky G & Manuel Turizo