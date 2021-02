Estrella de TikTok Dazhariaa Quint muere a los 18 años

“Mi hija Dazhariaa nos ha dejado temprano y ha sido llamada a volar con los ángeles. Ella era mi pequeña, mi mejor amiga y no estaba preparado de ninguna manera para enterrar a mi hija. Estaba tan feliz y emocionada de verme cuando regresara a casa, después de estar de viaje. Ojalá me hubiera hablado de su estrés y sus pensamientos suicidas. Solo quiero abrazarte de nuevo mi Jelly Bean. Ahora llego a casa y ya no estarás esperándome. Tengo que dejarte volar con los ángeles”, publicó el papá de Dazhariaa Quint Noyes en una página de GoFunMe, creada para recaudar fondos para sus servicios funerarios, según ¡HOLA!.

Antes de suicidarse, Dazhariaa Quint Noyes, conocida como Dee, publicó un video en TikTok alertando que esa sería su última aparición en la red social

"Está bien, sé que estoy molestando a todos, esta es mi última publicación", dijo la joven a sus 1.5 millones de seguidores en TikTok, de acuerdo al diario New York Post.

El padre de la joven acudió a Instagram para dedicarle un emotivo mensaje a su fallecida hija.

"Descansa en el cielo, mi pequeña Jelly Bean", escribió Raheem Alla en una publicación en la que muestra varias imágenes de la joven estrella del TikTok.

Por otra parte, la madre de Dazhariaa Quint Noyes también emitió un mensaje acerca de la partida de su hija.

“Estoy tan desconsolada que realmente no puedo creer que te hayas ido. Ojalá estuvieras esperando a que dijeras que sí, que es una broma, pero no lo es”, dijo la mamá.