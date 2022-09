Estrella de TikTok fallece en accidente de paracaidismo

La figura de TikTok murió mientras intentaba completar su primera inmersión en solitario con Skydive Toronto, dijo su amiga Melody Ozgoli a CTV News Toronto el 31 de agosto.

En un comunicado publicado en Facebook el 29 de agosto, Skydive Toronto dijo que el 27 de agosto, "una estudiante de paracaidismo de 21 años sucumbió a las lesiones fatales obtenidas en una situación de emergencia".

La compañía aseguró que la influencer "soltó un paracaídas principal que giraba rápidamente a baja altura sin el tiempo/altitud requerido para que se inflara el paracaídas de reserva".

La estrella de TikTok "fue una adición reciente, bienvenida a la comunidad de paracaidismo y se le extrañará entre los nuevos amigos del estudiante y compañeros saltadores de Skydive Toronto Inc", dijo la empresa, y agregó: "El equipo de Skydive Toronto está trabajando actualmente con la Policía de South Simcoe en su investigación".

En una declaración en línea, el Departamento de Policía dijo que están "investigando después de un incidente fatal de paracaidismo en la ciudad de Innisfil". Expusieron: "Una mujer resultó gravemente herida después de saltar de un avión que operaba desde un club local de paracaidismo. La joven fue transportada a un hospital local donde fue declarada fallecida".

E! News se comunicó con el Departamento de Policía y Skydive Toronto.

Ozgoli le dijo a CTV News Toronto que la influencer "tenía interés en cualquier cosa que fuera nueva. La vida era demasiado aburrida para ella y siempre estaba tratando de hacer algo aventurero". Agregó que su amiga "realmente vivió cada segundo al máximo. Este es el mayor impacto para nosotros. Es muy difícil de procesar. Han pasado un par de días, pero todavía no lo creemos".

Kimia Sepanlou, otra amiga de la figura de TikTok, le rindió homenaje en Instagram. "No tengo palabras (irónico porque siempre fui buena para poner en palabras lo que estaba pensando), pero haré todo lo posible para decir mi parte", escribió. "Estoy enojada. Enojada contigo por dejarme sin nadie a quien llamar al azar y hablar sobre mis locas coincidencias, pero también enojada con el mundo por alejar de nosotros a alguien tan inteligente y bondadoso como tú".

Continuó: "Estoy desconsolada, porque nunca pudimos ir juntas a nuestro viaje a Bali como siempre hablábamos, pero también con una extraña tranquilidad al saber que finalmente obtuviste tu respuesta sobre cómo es una vida después de la muerte. Fuiste amada por muchos. Muchos te extrañarán. Espérame en el otro lado".

La figura de TikTok fue recordada en un servicio conmemorativo en Richmond Hill, Ontario, el 2 de septiembre.

"Lo que Tanya hizo durante 21 años, creo que muchas personas no lo cumplen incluso en 80 o 90 años", dijo uno de los invitados en un discurso pronunciado en el funeral, que fue transmitido en línea por Elgin Mills Funeral Center, según The National Post, quienes no pudieron identificar al orador.

El periódico informó que la mayoría de los asistentes vestían de blanco.