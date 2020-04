"Let's Go Crazy: The Grammy Salute To Prince" se emitió el martes por la noche en CBS en el cuarto aniversario de su muerte. Fue grabado a finales de enero.

Rudolph, cuya banda de covers de Prince, Princess, fue invitada a tocar durante el homenaje, elogió al músico por su innovadora carrera, reseñó el portal de CNN.

"Tengo dificultades para expresar con palabras mis sentimientos personales sobre Prince", dijo el comediante y ex miembro del elenco de "Saturday Night Live". "Genio, brillante, talentoso, prolífico, legendario, todas esas palabras son ciertas, pero en realidad no definen el sentimiento que solo puede describirse a través de su música".

"Para mí, Prince es música", agregó. "Amar al Príncipe es amar la música".

La superestrella murió el 21 de abril de 2016, en su finca de Paisley Park en Minnesota, por una sobredosis accidental del opioide fentanilo. Tenía 57 años.

Se seleccionó una alineación ecléctica de estrellas para interpretar éxitos del famoso catálogo de Prince.

Artistas como Beck, Gary Clark Jr., Common, Earth, Wind, & Fire, Foo Fighters, HER, Juanes, John Legend, Chris Martin, Miguel, Morris Day and the Time, Princess, Sheila E., St. Vincent, Mavis Staples, the Revolution y Usher, con apariciones especiales de Fred Armisen, Naomi Campbell, Misty Copeland, FKA Twigs y Jimmy Jam.

H.E.R y Clark fueron la primera actuación de la noche, dando una interpretación entusiasta de "Let's Go Crazy". A ellos se unieron en el escenario la protegida del príncipe, la percusionista Sheila E.

El homenaje siguió con "I would Die 4 U" y Legend interpretó "Nothing Compares 2 U".

The Foo Fighters interpretó "Darling Nikki" y Coldplay y Chris Martin se unieron a Susanna Hoffs de The Bangles para una versión para piano del éxito de su grupo "Manic Monday", que Prince escribió.

El desfile de estrellas para homenajear al célebre músico prosiguió con DJ D-Nice, quien inició las festividades con una edición oficial previa al show "Grammy Salute to Prince" de su popular serie #ClubQuarantine en su cuenta oficial de Instragram.

A lo largo de una hora se celebró la vida y el legado de la superestrella mundial.

"No importa las generaciones de amantes de la música, todos pueden estar de acuerdo en que Prince es atemporal. Me acuerdo de esto cada vez que toco su música en cualquier parte del mundo", dijo D-Nice. "Prince siempre será uno de mis artistas favoritos, y me siento honrado de celebrarlo hoy".

El mes pasado, la Academia de la Grabación y MusiCares establecieron el Fondo de ayuda COVID-19 para apoyar a los profesionales de la música afectados por la pandemia. Un anuncio especial de servicio público hará su debut en la transmisión durante el homenaje.

En el firmamento de estrellas, Prince, famoso por "Purple Rain" y otros éxitos, ganó siete premios Grammy y fue nominado 38 veces, según la Academia de Grabación.