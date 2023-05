Estrellas destacadas del 76º Festival de Cannes

Más de dos décadas después, Depp vuelve a la alfombra roja de la Croisette, tras un sonado juicio por difamación que le ganó a su exesposa Amber Heard, aunque al precio de perder muchos enteros en Hollywood.

En Cannes, Depp vestirá peluca para interpretar al rey francés Luis XV en el drama de época Jeanne Du Barry, de la actriz y directora francesa Maïwenn.

Pocos días después le tocará el turno a su hija Lily-Rose Depp, que interpreta a una joven estrella pop en la serie The Idol. Un importante paso adelante para esta joven de 24 años, fruto de la relación de Johnny con la cantante y actriz francesa Vanessa Paradis.

Los dos Pedros, Pascal y Almodóvar

Pedro Almodóvar tiene una relación especial con Cannes, donde presidió el jurado en 2017, pero donde nunca ha conseguido una Palma de Oro, a pesar de haberse llevado otras recompensas, como el premio a la Mejor dirección y del jurado en 1999 por Todo sobre mi madre, y el premio al Mejor guión por Volver en 2006.

Almodóvar presentará un corto western y gay de apenas 25 minutos, con dos galanes hollywoodienses, Ethan Hawke y Pedro Pascal.

Este último es un actor de origen chileno, muy en boga con sus papeles en las series The Mandalorian y The Last of Us.

El corto es también un escaparate para el director artístico de Yves Saint-Laurent, Anthony Vaccarello, que diseñó el vestuario y coprodujo la cinta.

Margot Robbie

Es una de las actrices más de moda en la actualidad. Australiana, de 32 años, Robbie ha rodado bajo las órdenes de Quentin Tarantino y Martin Scorsese, y en enero estuvo nominada al Óscar a la Mejor actriz (por segunda vez) por su enérgico papel en Babylon, de Damien Chazelle.

En Cannes asistirá al estreno de la nueva película de Wes Anderson, Asteroid City, que interpreta junto a una pléyade de estrellas, entre ellas Scarlett Johansson, Tom Hanks y Tilda Swinton.

Luego volverá a las pantallas de la mano de una de las curiosidades más esperadas del año: Barbie, película ultrakitsch firmada por Greta Gerwig (Ladybird, 2017).

The Weeknd

Cannes es a menudo una plataforma para otro tipo de estrellas, las que provienen de otros universos artísticos, como es el caso del cantante canadiense The Weeknd (Abel Tesfaye).

Autor de canciones como Blinding Lights y de dúos con artistas como Lana del Rey, The Weeknd presentará la serie The Idol, producida por HBO.

Natalie Portman

Ganadora de un Óscar, actriz que empezó muy joven en el mundo del cine, Natalie Portman llegará a Cannes junto a Julianne Moore para defender la película del director estadounidense Todd Haynes, May December, que concursa para la Palma de Oro.

Portman presentó en Cannes Una historia de amor y oscuridad en 2015. Es uno de los rostros más conocidos de la marca francesa Dior.

FUENTE: AFP