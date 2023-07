Estrellas de Hollywood dicen porqué están a favor de huelga

La actriz Mandy Moore , protagonista de la exitosa serie This Is Us , señaló que los ingresos por las reproducciones del programa cada vez son más escasas, y si para quienes participaron en trabajos famosos se están viendo afectados, los actores que no han corrido con esa suerte se ven aún más comprometidos económicamente.

"El tema de las reproducciones residuales es un gran problema. Los actores que trabajamos en programas que resultaron exitosos somos muy afortunados, pero los colegas que estuvieron en esta posición años atrás podían vivir de lo que se les pagaba por las reproducciones o, al menos, pagar con eso sus cuentas".

Específicamente, Moore enfatizó que aunque This Is Us ha sido bien recibida por el público y actualmente se encuentra en Hulu, ella ha recibido cheques por centavos. "Mi gerente comercial me informó que recibí pagos por uno y dos centavos".

Igualmente, la actriz Katie Lowes, de la serie Scandal, asegura que, al igual que Moore, sus ingresos por las reproducciones residuales no se comparan con el impacto del programa.

"Si eres alguien que tuvo la suerte de haber trabajado hace 10, 15 o 20 años en una ficción que superó los 120 episodios, lo que ganabas por la retransmisión te ayudaba a sostenerte en años en los que te abocabas a proyectos más pequeños, o a trabajar en el teatro, o si quieres formar una familia y dedicarte por un tiempo a la crianza de tus hijos. (...) Eso ya no es una realidad. Todo el modelo ha cambiado".

Por su parte, el actor Matt Damon dijo, durante la gira promocional de la película Oppenheimer, que más de la mitad de los miembros del sindicato no cuentan con el ingreso necesario para afiliarse a la cobertura del seguro de salud, el cual es de 26.000 dólares anuales. "El 98% de los afiliados al SAG votó por la huelga".

Esta estadística fue compartida por la actriz Jessica Chastain, actualmente nominada al Emmy por la serie George & Tammy. "El 87% de los miembros del sindicato SAG/AFTRA ganan menos de US$26 mil al AÑO. No califican para el seguro de salud", escribió en su cuenta de Twitter.

Rachel McAdams manifestó, en una entrevista con Deadline, que la lucha del SAG-AFTRA está justificada. "Estoy aquí para apoyar a los sindicatos. Creo que lo que están pidiendo está totalmente dentro de lo razonable. Nada extralimitado".

Laura Linney aseguró a IndieWire que la mayoría de los miembros del sindicato son rostros desconocidos para el público, pero su lucha es una causa justa pues los esfuerzos en su trabajo no están dando los frutos correspondientes.

"Hay cuestiones muy, muy importantes en juego, y creo que en el pasado sentimos que las cosas no se abordaron con la convicción de que deberían haberlo hecho. No queremos que eso vuelva a suceder. Hay temas muy importantes sobre la mesa que afectarán a generaciones de personas después de nosotros. Sólo puedo hablar por mi misma. Espero y asumo que los líderes involucrados en las negociaciones están trabajando tan duro como pueden para lograr avances. (...) No son sólo cuestiones sobre los actores que la gente ve y conoce. Son problemas relacionados con personas que trabajan muy duro tratando de vivir. Tienes que reexaminar y rehacer las cosas de vez en cuando".

