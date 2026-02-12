Hollywood lamentan la muerte de James Van Der Beek

James Van Der Beek asiste a la proyección y fiesta posterior de "Overcompensating" en el Hollywood Palladium el 14 de mayo de 2025 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- A los pocos minutos de confirmarse el fallecimiento de James Van Der Beek diversas personalidades de Hollywood, desde compañeros de reparto de la serie que protagonizó Dawson’s Creek hasta otras figuras con las que compartió en el medio artístico, se pronunciaron para recordar y homenajear el legado del actor.

Roger Avary, Stacy Keibler, Sarah Michelle Gellar, Jennifer Garner y Katie Holme, han sido algunas de las celebridades que se han pronunciado tras su muerte.

Reacciones

A través de Instagram, Holmes subió una fotografía de una carta que escribió en la que honró la memoria de su excompañero de pantalla. "Formé algunas palabras con un gran corazón. Esto es mucho para procesar. Estoy muy agradecido de haber compartido un pedazo del viaje de James. Él es amado. Kimberly te amamos y estaremos siempre aquí para ti y tus hermosos hijos", reza el texto que acompaña a la publicación.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Katie Holmes (@katieholmes)

En la carta puede leerse: "James, gracias. Compartir un espacio con tu imaginación es sagrado: respirar el mismo aire en el mundo de la fantasía y confiar en que el corazón del otro está a salvo en su expresión".

"Estos son algunos de los recuerdos, junto con risas, conversaciones sobre la vida, canciones de James Taylor: aventuras de una juventud única", agregó.

Por su parte, Roger Avary reaccionó a la noticia en X. "Hoy me enteré de que mi querido amigo James Van Der Beek, con quien trabajé en The Rules of Attraction y quien ha sido un pilar de fortaleza para mí y mi familia en los momentos más difíciles, falleció anoche. Sabía que estaba librando una terrible batalla con valentía y compasión".

"Tengo la suerte de haber tenido recientemente una conversación telefónica muy filosófica y existencial. Nunca he conocido a nadie como él, y rara vez he sentido una conexión tan estrecha y profunda. Me duele el corazón por su pérdida y mis pensamientos y oraciones están con su esposa e hijos".

Austin Nichols, amigo y también actor, compartió en redes sociales: "James representó algo a lo que aspirar. Y como amigo, esposo y padre, sé que fue aún más poderoso e inspirador. Te extrañaremos".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Austin Nichols (@austinnichols)

En Instagram, Stacy Keibler también le dedicó una extensa carta en la que manifestó su agradecimiento por permitirle estar a su lado en sus últimos días.

"Puede que hayamos perdido a alguien bueno aquí en la tierra… pero el cielo ganó algo extraordinario. Pensaré en ti cada vez que vea una puesta de sol. Cada vez que vea un arcoíris extenderse por el cielo. Sabré que estás ahí", enfatizó.