jueves 12  de  febrero 2026
CELEBRIDADES

Hollywood lamentan la muerte de James Van Der Beek

Roger Avary, Stacy Keibler, Sarah Michelle Gellar, Jennifer Garner y Katie Holme, han sido algunas de las celebridades que se han pronunciado tras su muerte

James Van Der Beek asiste a la proyección y fiesta posterior de Overcompensating en el Hollywood Palladium el 14 de mayo de 2025 en Los Ángeles, California.

James Van Der Beek asiste a la proyección y fiesta posterior de "Overcompensating" en el Hollywood Palladium el 14 de mayo de 2025 en Los Ángeles, California.

AFP/ Vía Tommaso Boddi/Getty Images
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- A los pocos minutos de confirmarse el fallecimiento de James Van Der Beek diversas personalidades de Hollywood, desde compañeros de reparto de la serie que protagonizó Dawson’s Creek hasta otras figuras con las que compartió en el medio artístico, se pronunciaron para recordar y homenajear el legado del actor.

Roger Avary, Stacy Keibler, Sarah Michelle Gellar, Jennifer Garner y Katie Holme, han sido algunas de las celebridades que se han pronunciado tras su muerte.

Lee además
James Van Der Beek asiste a la proyección y fiesta posterior de Overcompensating en el Hollywood Palladium el 14 de mayo de 2025 en Los Ángeles, California.
OBITUARIO

Muere el actor James Van Der Beek tras luchar contra el cáncer
Vista general del edificio donde ocurrió el siniestro.
SINIESTRO

Autoridades coinfirman que incendio en un apartamento de Hollywood se originó en un aire acondicionado

Reacciones

A través de Instagram, Holmes subió una fotografía de una carta que escribió en la que honró la memoria de su excompañero de pantalla. "Formé algunas palabras con un gran corazón. Esto es mucho para procesar. Estoy muy agradecido de haber compartido un pedazo del viaje de James. Él es amado. Kimberly te amamos y estaremos siempre aquí para ti y tus hermosos hijos", reza el texto que acompaña a la publicación.

Embed

En la carta puede leerse: "James, gracias. Compartir un espacio con tu imaginación es sagrado: respirar el mismo aire en el mundo de la fantasía y confiar en que el corazón del otro está a salvo en su expresión".

"Estos son algunos de los recuerdos, junto con risas, conversaciones sobre la vida, canciones de James Taylor: aventuras de una juventud única", agregó.

Por su parte, Roger Avary reaccionó a la noticia en X. "Hoy me enteré de que mi querido amigo James Van Der Beek, con quien trabajé en The Rules of Attraction y quien ha sido un pilar de fortaleza para mí y mi familia en los momentos más difíciles, falleció anoche. Sabía que estaba librando una terrible batalla con valentía y compasión".

"Tengo la suerte de haber tenido recientemente una conversación telefónica muy filosófica y existencial. Nunca he conocido a nadie como él, y rara vez he sentido una conexión tan estrecha y profunda. Me duele el corazón por su pérdida y mis pensamientos y oraciones están con su esposa e hijos".

Austin Nichols, amigo y también actor, compartió en redes sociales: "James representó algo a lo que aspirar. Y como amigo, esposo y padre, sé que fue aún más poderoso e inspirador. Te extrañaremos".

Embed

En Instagram, Stacy Keibler también le dedicó una extensa carta en la que manifestó su agradecimiento por permitirle estar a su lado en sus últimos días.

"Puede que hayamos perdido a alguien bueno aquí en la tierra… pero el cielo ganó algo extraordinario. Pensaré en ti cada vez que vea una puesta de sol. Cada vez que vea un arcoíris extenderse por el cielo. Sabré que estás ahí", enfatizó.

Embed

Temas
Te puede interesar

Fuerza Regida anuncia la gira "This Is Our Dream", la primera en Estados Unidos

Autoridades británicas examina vínculos del expríncipe Andrés con Jeffrey Epstein

La Berlinale inicia edición 2026 promoviendo la libertad artística

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Néstor, Rosa e hijos en una reunión privada con el papa Juan Pablo II en Castel Gandolfo.
ENTREVISTA

Néstor Carbonell: "Que renazca, libre y soberana, la Cuba martiana con todos y para el bien de todos"

Imagen referencial.
AGUJERO FISCAL

Condados del sur de Florida perderían más de $4.500 millones si eliminan impuesto a la propiedad

El hijo de Juan Pablo Guanipa, Ramón, habla con la prensa a las afueras de la casa donde su padre cumple arresto domiciliario
EXCLUSIVA

Ramón Guanipa: No avanza el país, si se ignora la libertad secuestrada

Jugadores de los Pistons y los Hornets pelean durante un juego de la NBA, el 9 de febrero de 2026.
BALONCESTO

NBA sanciona a cuatro jugadores por la pelea entre Pistons y Hornets

El general venezolano retirado Antonio Rivero ofrece declaraciones a DIARIO LAS AMÉRICAS. 
ANÁLISIS

Opinión desinformada sobre la situación en Venezuela

Te puede interesar

Imagen referencial.
AGUJERO FISCAL

Condados del sur de Florida perderían más de $4.500 millones si eliminan impuesto a la propiedad

Por Daniel Castropé
El hijo de Juan Pablo Guanipa, Ramón, habla con la prensa a las afueras de la casa donde su padre cumple arresto domiciliario
EXCLUSIVA

Ramón Guanipa: No avanza el país, si se ignora la libertad secuestrada

Un hombre empuja su coche para repostar gasolina en una gasolinera de La Habana, el 31 de enero de 2024. 
Crisis

Rusia podría suministrar petróleo a Cuba como "ayuda humanitaria", según medios

James Van Der Beek asiste a la proyección y fiesta posterior de Overcompensating en el Hollywood Palladium el 14 de mayo de 2025 en Los Ángeles, California.
OBITUARIO

Muere el actor James Van Der Beek tras luchar contra el cáncer

Flores afuera del edificio de la escuela secundaria Tumbler Ridge, donde ocurrió un tiroteo que dejó al menos ocho personas muertas en el pequeño pueblo de Tumbler Ridge, Columbia Británica, el 11 de febrero de 2026. video
SUCESOS

Autoridades ofrecen balance tras tiroteo masivo en Canadá