Estrellas de Hollywood firman carta abierta en contra del acuerdo entre Paramount y Warner

LOS ÁNGELES.- El lunes se publicó una carta abierta firmada por cientos de figuras destacadas de Hollywood, como Jane Fonda, Joaquin Phoenix y Bryan Cranston, así como los directores J.J. Abrams y Denis Villeneuve, en contra de un acuerdo que implicaría la absorción del histórico estudio Warner Bros. por su rival Paramount.

Estos nombres están entre las más de 1000 personas que se han sumado a la protesta contra la megacombinación entre dos de los estudios más emblemáticos de Hollywood.

"El resultado será menos oportunidades para los creadores, menos empleos en todo el ecosistema de producción, mayores costos y menos opciones para el público en Estados Unidos y en todo el mundo".

Paramount Skydance, dirigida por David Ellison, anunció en febrero su intención de adquirir Warner Bros. por 111 mil millones de dólares, productora de franquicias de gran éxito como Harry Potter, El Señor de los Anillos y Juego de Tronos.

La oferta superó a la de Netflix, la nueva compañía del sector, que los expertos de Hollywood consideraban la menos mala de las dos opciones.

En Hollywood se teme que la fusión de los dos estudios conlleve inevitablemente recortes, sobre todo porque, según se informa, el enorme precio se financiará, lo que obligará a los nuevos propietarios a recortar gastos.

Estos recortes no solo afectarán a los profesionales creativos que impulsan la industria cinematográfica estadounidense, sino que también reducirán el empleo de decenas de miles de personas que trabajan en la producción: maquilladores, escenógrafos, conductores de limusinas, dueños de food trucks y floristas en Los Ángeles.

"Resulta alarmante que esta fusión reduzca el número de grandes estudios cinematográficos estadounidenses a tan solo cuatro", decía la carta. Nuestro sector ya se encuentra bajo una fuerte presión, en gran parte debido a oleadas de consolidación anteriores. Hemos presenciado una drástica disminución en el número de películas producidas y estrenadas".

Razones políticas

Paramount Skydance, cuya oferta cuenta con el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump, se ha comprometido a continuar con los estrenos cinematográficos de forma regular.

"Hemos sido claros en nuestro compromiso de aumentar la producción a un mínimo de 30 largometrajes de alta calidad al año con estrenos en salas de cine", declaró la compañía en un comunicado el lunes.

"Comprendemos las preocupaciones surgidas a raíz de las perturbaciones causadas a nuestra industria por la COVID-19, la entrada de las grandes tecnológicas y los cambios en el comportamiento del consumidor, pero prometemos lo siguiente: Paramount mantiene su firme compromiso con el talento, y esta fusión fortalece tanto la oferta como la competencia para el consumidor, creando mayores oportunidades para los creadores, el público y las comunidades en las que viven y trabajan".

FUENTE: AFP