Ozuna anuncia nueva gira titulada "Una Aventura World Tour"

MIAMI.- Ozuna anuncia oficialmente Una Aventura World Tour, su nueva gira internacional que comenzará el próximo 16 de junio en Ibiza, España, y recorrerá Europa y América Latina a lo largo de 2026. Inspirada en uno de los éxitos más recientes de Ozuna, Una Aventura, la gira lleva la esencia de la canción al escenario.

A lo largo de más de una década, Ozuna ha construido una de las trayectorias más importantes de la música latina contemporánea. Sin embargo, Una Aventura World Tour no se presenta como una mirada al pasado, sino como una experiencia que conecta distintas etapas de esa historia compartida.

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"Cada concierto reunirá canciones que han marcado generaciones, recuerdos que forman parte de la vida de sus seguidores y nuevos capítulos de una carrera que sigue expandiéndose a nivel global", destaca un comunicado.

“Esta gira es para celebrar lo que hemos construido, agradecer el cariño que me han dado desde el primer día y seguir creando nuevos recuerdos junto a ustedes porque esta aventura todavía no termina”, expresó Ozuna.

Recorrido global

La gira llevará al artista por España, Italia, Suiza, Rumania, Países Bajos, Portugal, México, Colombia, Argentina, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Chile, Paraguay, Costa Rica y Perú, culminando esta primera etapa internacional el 4 de diciembre en Medellín, Colombia.

Con Una Aventura World Tour, Ozuna presenta una invitación a seguir recorriendo juntos una historia que continúa evolucionando, impulsada por la música, los recuerdos compartidos y la conexión que ha definido su relación con el público durante más de una década.