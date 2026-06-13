sábado 13  de  junio 2026
PATRIMONIO

Nueva Jersey inaugura museo dedicado a Bruce Springsteen

El Centro Bruce Springsteen para la Música de Estados Unidos, que abarca dos niveles y unos 3.000 metros cuadrados, abre sus puertas al público el sábado

El cantante Bruce Springsteen en el Estadi Olímpic de Barcelona en el inicio de su gira por Europa. 

El cantante Bruce Springsteen en el Estadi Olímpic de Barcelona en el inicio de su gira por Europa. 

Europa Press/ Pau Venteo

LONG BRANCH.- La leyenda del rock Bruce Springsteen, voz de quienes quedaron al margen del "sueño americano", contará con un espacio que llevará su nombre en su natal Nueva Jersey, dedicado a su obra y a la rica historia de la música estadounidense.

En Long Branch, a un paso de Asbury Park, una pequeña ciudad costera ubicada en la costa este y que sirvió de escenario para los inicios del cantante y forjó su identidad musical, el edificio presenta a los visitantes una impresionante fachada de acero en bruto, un homenaje al pasado industrial de la región.

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"Las historias que Bruce narra en su autobiografía, Born to Run, y por supuesto, en las letras de sus canciones, fueron la fuente de inspiración para muchas de las decisiones arquitectónicas", declaró a la AFP Jared Gilbert, socio de la firma Cookfox, que lideró el proyecto.

El Centro Bruce Springsteen para la Música de Estados Unidos, que abarca dos niveles y unos 3.000 metros cuadrados, abre sus puertas al público el sábado.

La primera planta está dedicada a los diversos géneros que conforman la música estadounidense: blues, country, hip-hop, jazz y más.

"Born in USA"

"Solo soy un eslabón en una larga cadena de transmisores", afirma el artista de 76 años, a quien sus fans llaman "El jefe", en un cortometraje de 25 minutos que da inicio a la visita.

El documental se centra en las grandes voces de la protesta, abarcando décadas y estilos: Woody Guthrie, Bob Dylan, Nina Simone, Public Enemy y Kendrick Lamar.

Los visitantes pueden admirar decenas de objetos históricos exhibidos en vitrinas: una chaqueta dorada que perteneció a Elvis Presley, un saxofón de John Coltrane, una guitarra de Eddie Van Halen y una gorra de Chuck D.

Estos objetos fueron prestados al centro por los artistas o sus herederos, según informa Bob Santelli, director ejecutivo y amigo íntimo del cantante.

"Me resultó relativamente fácil hacer algunas llamadas para solicitar el préstamo de tal o cual objeto", comenta. "El nombre de Bruce abre muchas puertas".

Con un costo de 53 millones de dólares, el museo se financió principalmente con donaciones, incluyendo muchas de "fans adinerados", añade.

También albergará los archivos personales de Springsteen.

Quioscos de música y pantallas táctiles permiten a los visitantes navegar entre diferentes estilos y épocas.

Sin embargo, se omiten algunos géneros musicales importantes: disco, funk, house y techno. "Lamentablemente, teníamos poco espacio", explica la directora de colecciones, Melissa Kozlowski.

En la planta superior, se narra la historia del nativo de Nueva Jersey y su obra: sus primeros conciertos en el campus de la Universidad de Monmouth (a la que pertenece el centro), la formación de su banda, la E Street Band, su éxito a mediados de la década de 1970 y su triunfo internacional en 1984 con el álbum Born in the USA.

Biblioteca virtual

Una amplia sección está dedicada a la canción que da título al álbum, todavía considerada erróneamente un himno patriótico, a pesar de que fue escrita para denunciar el abandono de los veteranos de la Guerra de Vietnam por parte de Estados Unidos.

Una biblioteca virtual reúne algunos de los libros de referencia del cantante. Dejó los estudios prematuramente y explica en un video que no empezó a leer de verdad hasta los 28 años.

En un estudio de grabación recreado, se invita a los visitantes a mezclar una canción con un pequeño controlador.

Uno de los artistas estadounidenses más críticos con Donald Trump, Springsteen concluyó en mayo una gira por Estados Unidos con 20 conciertos, haciendo de cada presentación una plataforma contra el inquilino de la Casa Blanca.

Sin embargo, el nombre del presidente republicano no se menciona en la exposición.

"Nos esforzamos por contar una historia apolítica y no partidista", explica Bob Santelli. "Las opiniones políticas de Bruce son suyas".

"Dicho esto, este tema (la política) es muy importante en este país. Por eso presentamos una nueva exposición temporal, que se inaugurará al mismo tiempo que el edificio y permanecerá abierta al público durante unos seis meses". Su título: Las campanadas de la libertad: Política, protesta y el poder de la música.

FUENTE: AFP

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