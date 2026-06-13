sábado 13  de  junio 2026
REALEZA

Reyes de Suecia celebran bodas de oro por todo lo alto

Las celebraciones con motivo de las bodas de oro de los reyes Carlos XVI Gustavo y Sonia de Suecia comenzaron con una misa de acción de gracias

El rey Carlos XVI Gustavo de Suecia y la reina Silvia de Suecia recorren las calles de Estocolmo en una comitiva tirada por caballos durante la celebración de sus bodas de oro el 13 de junio de 2026.

El rey Carlos XVI Gustavo de Suecia y la reina Silvia de Suecia recorren las calles de Estocolmo en una comitiva tirada por caballos durante la celebración de sus bodas de oro el 13 de junio de 2026.

AFP / Jonathan Nackstrand

BERLÍN.- Las fastuosas celebraciones este sábado con motivo de las bodas de oro de los reyes Carlos XVI Gustavo y Sonia de Suecia comenzaron con una misa de acción de gracias, a la que siguió un paseo en la barcaza real y un desfile en carruaje por las calles de Estocolmo y concluirán con música y una cena privada.

Así, la jornada festiva comenzó con el Te Deum en la capilla del Palacio Real, oficiado por el capellán de la corte Johan Dalman, en la que los monarcas estuvieron acompañados de toda la familia real, a excepción de la princesa Estela, que se encuentra en un viaje de idiomas en el extranjero.

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También estuvieron presentes en el servicio religioso la princesa Benedicta de Dinamarca, la princesa Takamado de Japón, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, el presidente del Parlamento sueco, Andreas Norlén, y otros representantes de la política sueca, según la agencia TT.

Los reyes Harald V y Sonia de Noruega también se encuentran en Estocolmo para la celebración, aunque por motivos de salud no participarán en todos los actos del programa.

Tras la misa, la pareja real dio un paseo en la barcaza real por las aguas de la capital, al que siguió un recorrido en carruaje por las calles de Estocolmo hasta el Kungsträdgården, el Jardín Real, un parque público situado en el centro de la ciudad, escenario de un concierto al aire libre con música de los últimos cincuenta años.

La parte pública de las celebraciones concluirá con un concierto por las bodas de oro en la Ópera Real, al que seguirá una cena privada en el Palacio Real.

Cincuenta años de unión

Carlos XVI Gustavo y Silvia se dieron el "sí, quiero" el 19 de junio de hace 50 años.

Los monarcas se habían conocido unos años antes en los Juegos Olímpicos de Múnich, donde la alemana Silvia Sommerlath trabajaba como azafata.

Carlos XVI Gustavo, de 80 años, y Silvia, de 82, tienen tres hijos: la princesa heredera Victoria, de 48, el príncipe Carlos Felipe de 47, y la princesa Magdalena, de 44, así como nueve nietos.

La decisión de avanzar en una semana las celebraciones a este sábado se debe a que este año la fecha oficial coincide con la popular fiesta de solsticio de verano.

FUENTE: EFE

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