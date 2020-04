Estrellas juveniles de Puerto Rico y España unen sus voces

“Desde pequeña siempre he tenido ese gusto por la música, tocaba y siempre estaba escuchando música con mi familia, sobre todo, reguetón. Siempre he tenido mi meta clara. Yo siempre supe que quería ser cantante”, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS Valeria Fernández, quien además compone sus temas.

La canción formará parte del álbum debut de Valeria, que titulará Núcleo y que verá la luz en algún momento de 2020. Su primer material discográfico también incluirá sus otras tres canciones, Contigo, A fueguito y Extrañándote, su primer colaboración musical, grabada con Rauw Alejandro y que ya cuenta con más de 5 millones de vistas en YouTube.

“El álbum tiene 10 canciones, de todo tipo de ritmos nuevos con los que no he experimentado, incluso, nuevos ritmos dentro del mismo género urbano. Mi primer proyecto es un álbum muy especial, y les va encantar”, dijo.

El videoclip de Aprovecha se grabó en Islas Canarias, España durante su primer viaje a Europa que, además, fue la primera que vez viajara fuera de la Isla del Encanto.

“Lo que más me gustó fue el desierto, me gustó mucho la arena y la playa de Canarias. Fue la primera vez que viajé fuera de Puerto Rico. Todo fue muy especial e inolvidable”. Sobre cómo conoció al dúo Adexe y Nau al que le extendió una invitación a colaborar en Aprovecha, comentó:

“Nos unimos a través de la música. Yo soy su fan desde hace tiempo. Ellos son conocidos en España. Mi equipo de trabajo nos puse en contacto y así se dio la oportunidad de trabajar juntos. Aprovecha era inicialmente un tema solo para mí, pero a ellos les encantó la idea de colaborar”.

Para la pequeña Valeria, también conocida como la Princesa Urbana, el apoyo de su familia ha sido fundamental a la hora de realizar sus sueños y llevar adelante su carrera artística. Fue de sus abuelos maternos y de su bisabuela de quienes heredó la predilección por la interpretación musical.

“Es súper importante contar el apoyo de ellos. Sin ese apoyo no estaría donde estoy. Siempre he sido agradecida desde que comencé por su continuo apoyo. Ellos son el motivo por el cual deseo continuar en la música. Les debo todo a ellos”, expresó.

Valeria vive con sus padres y su hermana menor en Cayey, una municipalidad ubicada en una zona montañosa en el centro de Puerto Rico. Y ahora ha tenido que adaptarse a la nueva realidad de tomar clases a la distancia.

"Mis maestros me mandan las tareas vía email y yo las completo y se las envío. No me gusta, pero tengo que hacerlo. Es muy diferente porque antes iba físicamente a la escuela”, comentó.

Componer canciones y jugar con su hermanita son algunos de sus pasatiempos en esta cuarentena. Grabar música es lo que más necesita ahora.

“Me distraigo jugando, haciendo canciones o jugando con mi hermanita. También hago videos en Tik Tok y siguo los retos en esa plataforma. Extraño ir al estudio a grabar mi música, es mi lugar favorito. Es una pena que no pueda ir a continuar grabando. Eso es lo que más extraño”.

VF7 tenía programada su primera gira, que la llevaría por México, Chile y Argentina, pero a raíz de la pandemia del coronavirus tuvo que ser pospuesta y aun se desconoce las nuevas fechas de las presentaciones.