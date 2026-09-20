domingo 20  de  septiembre 2026
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Estrenan "La Caliente", reality show cubano de cocina para educar nueva generación de chefs

En nueve capítulos la serie además de mostrar el vertiginoso ritmo de los fogones también refleja a una Cuba en crisis donde se "resuelve"

Cocineros del restaurante Grados preparan alimentos en su cocina, donde se realizó el reality show La Caliente y se presentó el primer capítulo, este jueves, en La Habana (Cuba). El reality busca demostrar que en la isla se puede hacer más con menos a pesar de la escasez y educar a una nueva generación de chefs, dentro de un programa que quiere devolver el lustre al céntrico barrio capitalino del Vedado.

Cocineros del restaurante 'Grados' preparan alimentos en su cocina, donde se realizó el reality show La Caliente y se presentó el primer capítulo, este jueves, en La Habana (Cuba). El reality busca demostrar que en la isla se puede hacer más con menos a pesar de la escasez y educar a una nueva generación de chefs, dentro de un programa que quiere devolver el lustre al céntrico barrio capitalino del Vedado.

EFE / Ernesto Mastrascusa

LA HABANA.- La Caliente, un 'reality show' de cocina cubano estrenado esta semana en YouTube, busca demostrar que en la isla se puede hacer más con menos a pesar de la escasez y educar a una nueva generación de chefs, dentro de un programa que quiere devolver el lustre al céntrico barrio capitalino del Vedado.

Lo que nació como un curso de cocina, auspiciado por el proyecto Vive el Vedado y el restaurante privado Grados, se convirtió en un concurso al estilo Masterchef, aunque los organizadores cubanos insisten en que si "la gente asume" que es una versión calcada del famoso show, algo "no hicieron bien".

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"Tuvimos más de trescientas solicitudes y del proceso de selección salieron ocho personas. Surgió como una iniciativa para enseñarle a los jóvenes que se puede trabajar con el producto local", explicó a EFE Ernesto Alejandro Asenjo, cofundador del programa comunitario creado para impulsar una economía circular en la zona.

La productora audiovisual Ara Estudio documentó el proceso y así nació el "primer 'reality' de cocina cubano", que se estrenó este jueves en el canal de Vive el Vedado en YouTube, donde se emitirán cada semana los nueve capítulos de una serie que además de mostrar el vertiginoso ritmo de los fogones, también refleja a una Cuba en crisis donde se "resuelve".

Un show en "la caliente"

Además de ser una expresión utilizada cuando los sartenes están listos, en Cuba la frase "estar en la caliente" también significa vivir en una situación adversa, como la que sufre la isla tras décadas de deficiente gestión gubernamental y que entorpece hasta los actos más cotidianos.

Durante los meses de filmación, Cuba sufrió tres apagones totales -al menos ocho en lo que va de 2026- lo que unido al limitado acceso a la materia prima y la escasez extrema de combustible, aportaron un nuevo nivel de dificultad a una competición ya estresante.

"Es duro cuando no tienes un extractor funcionando, no hay una ventilación, no hay nada. Tienes el calor ahí durísimo, sudando. De pronto se te cae el sistema eléctrico y tú dices: 'Diablo, ¿y ahora?'. Pero nada, ¿sabes? Seguir para adelante y resolver que es realmente lo que caracteriza a la cocina", dijo a EFE Henkko, uno los concursantes.

El joven de 25 años, contratado por un reconocido restaurante habanero tras La Caliente, contó que muchas veces llegaba al concurso después de toda una noche trabajando como dulcero y un largo trayecto en bicicleta por la falta de transporte.

Defender el producto local

En La Caliente, concursan la dependienta Gaby; la músico Gloria; el bailarín Bradly; Alejandro, un ingeniero convertido en cocinero; el estilista Yan Carlo; la estudiante Melissa y el dulcero Henkko, quienes aprenden de experimentados chefs como Raulito Basuk, parte de Vive el Vedado y líder de Grados, un 'paladar' con menús degustación que resaltan el producto local.

Gloria, contrabajista en la aclamada Orquesta de Cámara de La Habana, dijo a EFE que antes del concurso solo había cocinado en casa: "Aprendí mucho en el curso. Sí llevó su toque de estrés, pero soportable. Me encantó la experiencia".

Al igual que Henkko, la artista confesó que no sólo se encontró nuevas técnicas -como las de fermentación que se muestran en el primer capítulo-, sino que tuvo que aprender a cocinar con productos como la langosta, que el cubano promedio no suele ver en su mesa, aprender a trabajar con una cabeza de cerdo o hacer pasta desde cero.

"Estuve viendo un producto aquí cubano que es increíble. No sabía ni que existía, el cerdo de bellota cubano, que lo tienen aquí en Grados. Tremendo productazo. Además de eso, postres 'fitness' que no pensé nunca hacer, sin nada de azúcar con avena y tal", advirtió por su parte el dulcero.

Para Asenjo esta es una parte clave de la serie, que además de ser un 'reality' es fundamentalmente un curso de cocina. "Estamos enseñando a la gente teorías básicas de fermento, de carne, enseñando productos cubanos, a trabajar con un producto local", agregó.

"Esta es una de las cosas que el proyecto defiende y sobre todo más ahora, en un momento en que todo se importa (en el país). Yo creo que así potenciamos a los pequeños emprendedores, al producto local del barrio", insistió.

FUENTE: Con información de EFE

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