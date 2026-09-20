Latinoamérica entra en la lucha por la Concha de Oro en San Sebastián

Benjamín Naishtat y Esteban Bigliardi, de Glaxo, posan en el estudio de retratos de Getty Images —presentado por IMDb e IMDbPro— en el hotel InterContinental Toronto Centre, el 12 de septiembre de 2026 en Toronto, Ontario, Canadá.

SAN SEBASTIÁN.- El cine latinoamericano entró este domingo en la carrera por la Concha de Oro del Festival de San Sebastián, con el estreno de Glaxo, de Benjamín Naishtat, una película de época sobre la amistad y la traición en una ciudad de provincias de Argentina.

La jornada cuenta con otro esperado momento, la proyección de La bola negra, de los españoles Javier Calvo y Javier Ambrossi, que obtuvieron el premio a la mejor dirección en el pasado Festival de Cannes.

Los Javis, como son conocidos, mostrarán en la sección Perlas, que reúne películas destacadas de otros festivales, el largometraje inspirado en una obra inacabada de Federico García Lorca, que representará a España en los Óscar.

"Glaxo", que compite en la sección oficial, está basada en la novela homónima del escritor argentino Hernán Ronsino, sobre un grupo de cuatro amigos que viven en Chivilcoy, en el norte de la provincia de Buenos Aires, en la década de 1950.

A la localidad llegan a vivir un policía con un oscuro pasado (Marcelo Subiotto) durante la dictadura y su cautivadora esposa, interpretada por la cantante y actriz Lali Espósito, objeto del deseo de los cuatro jóvenes y origen de una serie de eventos que alterarán las vidas de todos.

La película tiene producción brasileña y tuvo que ser rodada en ese país por la imposibilidad de hacerlo en Argentina ante "el congelamiento y desmantelamiento de las políticas de Estado" de apoyo al cine por parte del Gobierno de Javier Milei, criticó en rueda de prensa el director Benjamín Naishtat.

"El papel de los países vecinos es rescatar a los otros cuando están con problemas. Porque lo que Argentina pasa hoy, nosotros lo pasamos los cuatro años de un gobierno nefasto que arrasó Brasil", el de Jair Bolsonaro, explicó el productor brasileño del filme, Rodrigo Teixeira.

Lali Espósito ya había causado revuelo el viernes al llegar a San Sebastián con una camiseta con el lema "Las Malvinas son argentinas", un tema central de la identidad de los argentinos, quienes perdieron en 1982 una guerra contra Reino Unido tras intentar recuperar las islas.

El miedo como protagonista

Además de "Glaxo", América Latina participa en la sección oficial con otras dos producciones todavía por estrenar: "Mis muertos tristes", del chileno Pablo Larraín, y "Las disculpas de Vicentina", del brasileño Gabriel Martins.

También a la competencia por la Concha de Oro a mejor película, que se entregará el próximo sábado en esta ciudad del norte de España, se sumó este domingo "Krux", de la realizadora alemana Tony Vahl.

La historia cuenta un episodio poco conocido sobre el tramo final de la II Guerra Mundial, cuando el miedo se apoderó de pueblos alemanes luego de la orden nazi de no dejar a nadie vivo para cuando llegara el enemigo.

"Esta película es en cierto modo atemporal porque cuenta una historia sobre de dónde viene el miedo, dónde empieza", dijo en rueda de prensa uno de los protagonistas, Clemens Schick, quien advirtió de un nuevo auge del "miedo" en la Alemania actual, con el ascenso de la extrema derecha.

"Surge la pregunta: ¿miedo a qué?, ¿miedo de quién? Y es ahí donde empezamos a perder nuestra libertad y es ahí donde deberíamos estar realmente despiertos y conscientes hoy en día para detener ese proceso", agregó Schick.

Los desaparecidos en Colombia

También en la jornada se proyecta en sección oficial "Brace Your Heart", de la directora sueca Amanda Kernell, sobre una joven que hereda de su padre un rebaño de renos en una comunidad sami en Laponia, donde rige el patriarcado.

Por último, en la sección Horizontes Latinos, donde doce filmes aspiran a ser la mejor película latinoamericana de esta 74ª edición del festival, se presenta "Cinco años, cuatro meses", de los directores colombianos Juan Miguel Gelacio y Esteban Hoyos.

La cinta refleja el dolor de las madres colombianas que buscan a sus hijos desaparecidos durante el conflicto del país.

FUENTE: Con información de AFP