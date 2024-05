Estrenan en Miami "Arroz imperial", un filme sobre el miedo al olvido

MIAMI.- Casi todos los proyectos de la compañía Troop of Actors, fundada en Miami por Nitsy Grau y Leopoldo Morales, en el 2016, conduce a una labor cultural y educativa enfocada en el mundo que rodea a las personas de la tercera edad.

La realidad alrededor de los ancianos en lugares para cuidados paliativos dio paso al programa Let the Silent Generation Speak, donde tanto Nitsy como su esposo Leopoldo, han intentado visibilizar a través del teatro el mundo de la soledad y el abandono.

Ya el proyecto ha dado frutos notables, con obras de teatro como Pepito y Florentino, Hansel y Graciela y Welcome abuela, todas llevadas a escena. La primera pieza del programa, Clara y Amado, concebida también para teatro, finalmente tuvo que ser adaptada para transmitirse por Zoom, a causa del Covid-19.

La nueva propuesta de Troop of Actors es el documental Arroz imperial, guión y dirección de Nitsy Grau, con la actuación del primer actor Marcos Miranda. El filme de 16 minutos, tendrá su estreno mundial en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, el viernes 31 de mayo.

La guionista en conversación con Diario Las Américas señala que se trata de “un corto sobre el temor a la soledad y al Alzheimer, que padecen tantas personas mayores: un filme sobre el miedo al olvido y a ser olvidado”, destaca.

La idea surge del trabajo que realiza Leopoldo Morales, actor, director y en el caso de Arroz imperial, productor del filme, en un centro para personas de la tercera edad. “Leo llegaba a la casa y me relataba las cosas que escuchaba de los ancianos. Ellos tenían

cosas que contar. De ahí surge la idea de crear un proyecto enfocados en ellos, para visualizar sus problemas, preocupaciones y emociones”.

“Leo ha trabajado muy fuerte en este proyecto, es la persona que trae la historia, por ello es muy importante en el contenido y la producción”, alega la directora.

Tras las obras de teatro, Nitsy se propuso crear otra pieza, pero no escénica, sino para cine. Así surge la idea de Arroz imperial, valiéndose de los elementos y técnicas del cine. “Arroz imperial nunca fue pensado para teatro, ni como un audiovisual, el propósito siempre fue el cortometraje, pues queríamos tener dos planos como leitmotiv: la cámara por la que están llegando los familiares a la casa del protagonista, y el otro el tiempo de cocinar el arroz imperial”.

En el filme el personaje de Marcos Martínez está perdiendo la memoria. El día de su cumpleaños 80 ve llegar a su familia a través de una cámara de seguridad, mientras prepara una receta de arroz imperial.

El protagonista de este filme, Marcos Miranda, recuerda con agrado cuando Nitsy le habló del proyecto y le entregó el guión. “Cuando lo leo me doy cuenta de la importancia y magnitud del proyecto, algo que nos toca muy de cerca, pues tuvimos a un familiar de mi esposa Normita que sufrió la enfermedad”. De inmediato la llamó y le dijo emocionado: “Nirsy, este papel lo tengo que hacer yo; cuenta conmigo”.

Miranda afirma sentirse satisfecho por “hacerse una película sobre un tema que afecta a muchas familias”, además, agradecido. “A cualquier actor de mi edad que le ofrezcan un protagónico es un privilegio y una gran oportunidad para mi carrera”.

Marcos Miranda de 85 años, brindó su residencia para que se hiciera la película. “Eso me permitía ayudar a abaratar los costos, y sin proponérmelo me resultó muy útil para incorporar el personaje, pues me encontraba en mi propio entorno”.

La sinopsis añade que “Marcos está solo en el espacio infinito de la cocina. Sabe que lo mejor es aferrarse al pasado. La mirada de Marcos a través de la cámara de seguridad revela su profundo anhelo y lo enfrenta a una realidad dolorosa que se resiste a aceptar”.

El propósito de la película, señala la directora Grau, es “sensibilizar sobre la problemática de la generación silenciosa”. Luego añade que desde que se concibió el proyecto pensó

en el actor Marcos Miranda para el personaje, de Marcos Martínez. “Marcos fue el personaje desde el principio. La película fue pensada y concebida para Marcos Miranda. “Yo pensaba en él cuando escribía el guión. Nunca hubo otra alternativa, en mi mente”.

Marcos Miranda ha tenido una extensa carrera como productor, director, escritor de radio televisión y teatro, tanto en Cuba, como España y Estados Unidos, donde todavía se mantiene activo. “Marcos es un tremendo actor. Para Arroz imperial hicimos un trabajo previo muy detallado, estudiando cada matiz. Cuando llegó el rodaje, ya todo lo habíamos acordado”, narra Nitsy Grau, añadiendo: “Aun así fue complicado todo el proceso, pues hubo que hacer el corto con muchos planos, lo que implicó que se rodara como un rompecabezas, algo que resulta complejo para cualquier actor. Fueron dos largos días de rodaje, pero el resultado es maravilloso”, afirma, para seguidamente sentenciar: “el trabajo de Marcos Miranda es muy bueno, muy sentido, muy emotivo, muy real”.

A Nitsy Grau le han valido mucho sus años de formación en su Cuba natal, luego en Ecuador, donde laboró en televisión abarcando varios renglones. Su trabajo como directora en la película Medardo, la hizo ganadora de un premio ACE, como mejor ópera prima en el 2015. Además su desempeño en Miami como parte del equipo de producción de la película Plantados de Lilo Vilaplana, “me obligó a replantearme las cosas desde el punto de vista del rodaje en Miami”, señala.

Marcos Miranda recuerda el ritmo y la intensidad de trabajo a la que se enfrentó durante la filmación. “Fueron 14 horas de trabajo, de pie, en un espacio muy pequeño, con mucho movimiento escénico. Fue verdaderamente un gran reto para mí”, recuerda el actor, que de inmediato menciona que el equipo de producción era inmejorable. “Ellos estaban preocupados por mí durante todo el día de la grabación, por la larga jornada que fueron 14 horas seguidas, además estuve solo en escena, algo que demanda mucho más del actor, pues además, el guión exigía ser muy orgánico”. El actor concluye diciendo: “Nitsy es una de las mejores directores con las que he trabajado”.

Con nuestro proyecto, y en general con el trabajo de Troops of Actors, “queremos evitar el aislamiento y la marginación. Queremos contribuir a que aumente el perfil intelectual y cultural de la comunidad hispana en Miami. Tenemos un foco especial en los adultos

mayores, quienes probablemente sean el sector más vulnerable de la población”, se resalta en la página web de la institución.

Arroz imperial se exhibirá el viernes 31 de mayo, a las 7 pm., en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, 1200 Coral Way, Miami, 33145. Entrada gratuita.