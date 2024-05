Muere la cineasta venezolana Margot Benacerraf a los 97 años

Benacerraf nació el 14 de mayo de 1926 en Caracas, y desde temprana edad manifestó su pasión por el arte y la cinematografía.

Fue parte de la primera promoción de la carrera Filosofía y Letras de la Universidad Central de Venezuela, egresando en 1947. Posteriormente, viajó a Estados Unidos para formarse en teatro y profundizar su interés en el cine. Posteriormente, viajó a París, donde estudió en el Instituto de Altos Estudios Cinematográficos.

Trascendencia de su arte

Margot Benacerraf fue una de las cineastas más prominentes de Venezuela, así como pionera en la industria cinematográfica de su país en una época en la que la institución era liderada por hombres. Con su documental Reverón (1952), la directora se abrió paso en el ámbito internacional.

El documental fue expuesto en Festival de Berlín, en junio de 1953, y en el Festival de Edimburgo, en agosto de 1953. Igualmente, fue proyectado en la Cinemateca Francesa y en la Cinemateca Belga del Palacio de Bellas Artes de Bruselas; y posteriormente fue, en noviembre de 1953, fue seleccionado por la Asociación Francesa de la Crítica de Cine y Televisión para que se proyectara en la apertura de la Sala de Cine de Arte y Ensayo del Studio de Etoile en París.

Siete años más tarde, en 1959, Benacerraf proyectó su pieza Araya en el Festival de Cannes y el 15 de mayo el documental se alzó con el Gran Premio de la Crítica Internacional (Fipresci), ex-aequo con Hiroshima mon amour (Alain Resnais), y el Premio de la Comisión Superior Técnica por el estilo fotográfico que destaca el ambiente sonoro del proyecto.

"Han pasado 60 años y no ha habido manera de que la gente entienda que Araya no es un documental sino una narración poética, así la aceptaron en Cannes… Yo no tengo nada en contra del documental, siempre lo he defendido, pero un documental es un género que te limita en cierta manera, y Araya es un intento de trascender el documental. Araya, bajo su aparente simplicidad, es una cosa muy complicada porque al mismo tiempo de convivir y de usar el neorrealismo italiano, me da libertad como directora", dijo Benacerraf en 2019 durante una entrevista que concedió a la revista Clímax.

Ambos filmes se encuentran en el catálogo de la plataforma de streaming Guayaba.

Reconocimientos

Benacerraf también figura como la fundadora de la Cinemateca Nacional de Venezuela en 1966, espacio que promovía la proyección de clásicos de la cinematografía mundial, así como la formación de cineastas venezolanos. Para su creación, Margot contó con el apoyo de Henri Langlois, entonces presidente de la Cinemateca Francesa.

En 1990, el Estado otorgó a la institución el rango de fundación, con el objetivo de que se pudieran ampliar sus actividades educativas y promover las actividades vinculadas al cine venezolano.

Años más tarde, se creó la Fundación Margot Benacerraf, una plataforma: "dedicada a la difusión de la cultura audiovisual y a facilitar el acceso a lo mejor del cine mundial", según su página de Facebook.

Entre los reconocimientos que la cineasta alcanzó se encuentran: Orden al Mérito de la República de Italia (1972); Orden Andrés Bello, Venezuela (1974 y 1975); Premio Nacional de Cine. Venezuela (1995); Medalla de Honor al Mérito Simón Bolívar. Venezuela (1995); Orden Bernardo O’Higgins, Chile (1996); Orden Nacional del Mérito, Francia (1998 y 2019); Orden Universidad Central de Venezuela (2013); Orden Francisco de Miranda en su Primera Clase, Venezuela (2018); Premio de Honor de la Academia otorgado por la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Venezuela (2018).