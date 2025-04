Estrenan en Miami pieza teatral "La visita"

De esta obra hubo en 2007 una lectura dramatizada durante el ciclo “Tercer martes: es Teatro”, que organizaba el Instituto Cultural René Ariza (ICRA), institución creada para la promoción del teatro cubano del exilio y que tuvo una activa vida escénica entre el 2005 y el 2011. La lectura fue dirigida por Marcos Miranda e interpretada por Seve Matamoros, Nancy Elías y el propio autor, Orlando Rossardi.

La visita es una obra que deja constancia de la sensibilidad de un autor que, sin imprudentes inserciones líricas, hace que “la poesía flote fantasmagóricamente dentro de la nostalgia de un tiempo perdido en una residencia embrujada y decorada con telarañas: un tiempo ido, casi como el absurdo, que no volverá jamás”, expresó en su momento el fallecido dramaturgo Rossardi.

En la edición del libro se señala que “La visita es una comedia breve en dos actos y dos oscuros". Adscrita al teatro del absurdo, el texto nos presenta a dos hermanas, Casilda y Eremilda, que se aprestan a ofrecer una recepción a la que invitan a grandes figuras de la realeza, la política, militares de alto rango, personalidades de alcurnia y poder. Pero a esa fiesta llega también un nutrido grupo de fantasmas del pasado.

Luego aparece el Señor Verdict que acude para llevarse los pocos muebles de la casa de las hermanas y a dejarlas sin nada, solamente con sus recuerdos.

Marcia Arencibia Henderson toma todos esos elementos del texto original de Rossardi, y brinda una propuesta con “tono de farsa y con fondo de comedia algo agridulce, si se quiere”, expresa a este medio.

La obra, añade, “se desarrolla entre 1920-30, aunque el autor no especifica, pero por ciertas referencias creo que está situada en un pequeño pueblo español”.

La directora ha concebido a las dos hermanas, Casilda y Eremilda en un viaje entre dos mundos, el de la vida y el de la muerte, por lo que las presenta regresando cada cierto tiempo del desarrollo de la pieza, del más "allá". Ellas reviven y recrean momentos de sus vidas pasadas, solteronas reprimidas, que critican sus vidas y las ajenas, mientras preparan una gran fiesta a la que han invitado a príncipes, condes, políticos y otras personalidades de la vida social con influencias y poder.

Arencibia Henderson ofrece más detalles al añadir: “todo termina con la real llegada de un usurero, que las despoja de sus más preciados recuerdos”.

La directora resalta el elenco que la acompaña en esta aventura escénica. “Tendré a Yvette Kellems, una actriz sólida y versátil, con la que ya he trabajado en otras ocasiones, así como a Ana María Castillo, una joven que incursiona en la actuación con mucho tino”. Luego menciona a Christian Ocón, el único actor masculino del elenco. “Con Christian he trabajado muchas veces y no solo en una relación director-actor, sino también en la concepción escénica. Para La visita, Ocón, ha hecho un excelente trabajo escenográfico y de vestuario”.

La directora se ha ido habituando a las limitaciones propias de presentar una obra en un espacio que no es un escenario propiamente dicho, sino una galería de arte que se acondiciona para presentar teatro. “Hemos ido aprendiendo a usar el espacio y cada vez encontramos mejores maneras de brindar un espectáculo más logrado”, señala.

Para concluir la directora destaca que La visita es una obra que mantiene su vigencia y fuerza expresiva.

Orlando Rodríguez Sardiñas, “Rossardi”, nace en Regla, Cuba en 1938 y en 1960 sale al exilio. Reside en España un tiempo y luego se establece en Estados Unidos, viviendo en distintas ciudades, ejerciendo como profesor y finalmente como periodista en Radio Martí, hasta su jubilación. En la isla colabora en revistas literarias y funda con el escritor y dramaturgo René Ariza el cuaderno poético Cántico.

La obra de Rossardi comprende ensayo, teatro, cuento y fundamentalmente poesía, destacando los poemarios El diámetro y lo estero, Que voy de vuelo, Los espacios llenos, Memoria de mí y Los pies en la tierra, Fundación del centro, Canto en la Florida y Casi la voz, entre otros.

Rossardi residió finalmente en Concón, Chile, donde falleció en diciembre de 2024.

La visita se presenta los viernes 25 de abril y el 2 de mayo, a las 8 pm; y el sábado 26 de abril y 3 de mayo, a las 7 pm., en el Miami Hispanic Cultural Arts Center, 111 SW 5 Ave., en Miami. Boletos y más información en el (786) 747-1877.