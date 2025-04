Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Las entradas se pueden adquirir en www.eventticketscenter.com.

Wild Dark

Ese mismo sábado, 19 de abril, también se presenta la banda Wild Dark en el club nocturno Do Not Sit On The Furniture. El evento inicia a las 6:00 p.m.

Dj Brian Cid

El Dj de Brooklyn Brian Cid llega a Miami el viernes 25 de abril para poner a bailar a los asistentes del Do Not Sit On The Furniture. El espectáculo comienza a las 10:00 p.m. y finaliza a las 5:00 a.m., del sábado.

Más información en la cuenta de Instagram @donotsit.

Jazz en el MOCA

El Museo de Arte Contemporáneo (MOCA) presenta una edición especial de jazz con Mobile Wallcast, de la New World Symphony y Visual Jazz.

El evento es el viernes 25 de abril, a las 8:00 p.m. Entradas aquí.

Escena

Monólogos de la vagina

Con las actuaciones de Susana Pérez, Yia Caamaño y Alba Roversi, Monólogos de la vagina regresa a Miami a partir del 19 abril, con funciones los días sábados a las 8:00 p.m. y los domingos a las 5:00 p.m., en el Teatro Tower.

Las entradas se pueden adquirir en www.ticketplate.com/rutateatral.

Stand Up chileno

Juan Pablo López, comediante de Stand Up Chileno, llega a la Capital del Sol con su show de comedia, donde la contingencia se hace presente, siempre con una lupa en aspectos sociales y cotidianos, expuestos de manera muy divertida.

La pieza es para mayores de 18 años los días sábado 19 y domingo 20 de abril. Entradas aquí.

Literatura

Programa de lectura y canto para niños

Como parte de la celebración de la Fiesta de Primavera de Pascua y la Serie de Artes Escénicas, Florida Grand Opera presenta un programa de lectura y canto: una sesión de cuentos con una muestra a la ópera de la mano de los mejores cantantes profesionales de Florida.

La actividad es el sábado 19 de abril, a partir de las 2:00 p.m., en el Museo Infantil de Miami.