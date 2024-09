Estrenan serie sobre leyenda del boxeo Roberto "Manos de Piedra" Durán

"Lo importante es que la gente se va a reír, a mí no me gusta hacer cine muy serio, me gusta que la gente se ría y goce", señaló Durán en la alfombra roja.

"Esta serie representa muchas cosas porque es para el pueblo panameño y todo lo que Roberto Durán hace para el pueblo panameño", agregó.

Contenido de la serie

En seis capítulos, el espectador podrá conocer detalles sobre la vida y amores de Durán, nacido hace 73 años en el humilde barrio El Chorrillo, en Ciudad de Panamá.

En la serie, el expúgil también realiza un recorrido por Estados Unidos, donde se lo ve conduciendo una casa rodante, departiendo en restaurantes y lanzándose en tirolesa.

Popularmente conocido como Manos de Piedra por su fuerte pegada, el panameño fue campeón mundial en diferentes categorías, incluida la de pesos ligeros, que ganó en 12 ocasiones.

Como profesional combatió desde los 16 hasta los 50 años. Protagonizó 119 peleas, 103 de ellas ganadas y 16 perdidas. Lo noquearon cuatro veces y mandó a dormir sobre la lona a 70 oponentes.

Es una de las personas más queridas en Panamá, donde se lo puede ver asiduamente paseando por el barrio bohemio El Cangrejo, donde vive. A una cuadra de su casa fue erigida una estatua en su honor.

A lo largo de su vida, ha hecho amistad con muchas celebridades y acumula anécdotas como el combate que por diversión realizó contra el fallecido astro argentino del fútbol Diego Armando Maradona.

"Yo nunca peleé con Maradona, nada más le pegué, se salvó de la puñera que le iba a dar", manifestó Durán.

El exboxeador ha relatado que, durante la invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989 para derrocar al dictador Manuel Antonio Noriega, quiso enfrentarse a tiros borracho contra los soldados estadounidenses.

Se cuenta que una vez se gastó un anticipo de 100.000 dólares en una semana de festejos, pero en una entrevista con la AFP en 2016 desmintió esa versión entre risas: "Me los gasté en tres días".

En 2016, el director venezolano Jonathan Jakubowicz llevó a la gran pantalla la vida de Durán con la cinta Hands of Stone, protagonizada por el también venezolano Édgar Ramírez en el papel del púgil panameño y por Robert De Niro.

"Nunca estuve en nada malo, yo no tomo drogas, soy decente y dedicado a la familia", afirmó Durán, quien a principios de este año estuvo hospitalizado por un problema cardíaco y también en 2020 al contraer COVID-19.

