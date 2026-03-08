domingo 8  de  marzo 2026
Steve Carell explora la complejidad de ser padre en "Rooster"

A lo largo de los diez episodios, el humor se mezcla con el componente humano para indagar en las relaciones de los personajes y en la soledad que los habita

En esta foto de archivo tomada el 25 de junio de 2022, el actor estadounidense Steve Carell asiste al estreno para fanáticos de Illumination y Minions: The Rise of Gru de Universal Pictures en Hollywood, California.&nbsp; &nbsp;

Valeria Macon / AFP

NUEVA YORK.- El actor estadounidense Steve Carell explora la soledad y la complejidad de ser padre en Rooster, una comedia de Bill Lawrence y Matt Tarses que, aseguró, le recuerda a su paso por la exitosa The Office.

La serie, que se estrena este 8 de marzo en HBO Max, se centra en la relación entre Greg (Carell), un escritor superventas que acaba de publicar su último libro, y su hija Katie (Charly Clive), una profesora de Universidad que está pasando por una ruptura.

A lo largo de los diez episodios que componen la primera temporada, el humor se entremezcla con el componente humano para indagar no solo en las relaciones entre los personajes sino también en la soledad que habita en cada uno de ellos.

"Alguien le preguntó a Matt el otro día de qué trataba la serie y él respondió que, en cierto modo, iba sobre la soledad. Me pareció una respuesta inteligente y me molestó no haberlo dicho yo", comentó entre risas Lawrence en una rueda de prensa en Nueva York antes del estreno de la serie.

Lawrence, conocido por las sitcoms Scrubs y Cougar Town, subrayó que ese sentimiento es palpable en todos los personajes de Rooster: "Ahora mismo hay mucha soledad ahí fuera. Es un mundo caótico".

Greg, un personaje con matices

A la hora de darle forma a Greg y a su mundo interior, Carell sabía que no quería convertirlo "en una especie de patán que careciera de todo lo que tiene Rooster", el protagonista de una saga de libros escrita por el autor.

"No es un personaje de dibujos animados. Yo quería que fuera alguien con sentido común y conciencia de sí mismo", apuntó el actor en la rueda de prensa, celebrada en un lujoso hotel de Manhattan.

Lo interesante de Greg, destacó, son precisamente sus defectos, "como si fueran diferentes matices de quién es y quién quiere llegar a ser, aunque, en última instancia, tal vez no quiera exactamente lo que cree que anhela".

Carell, que aparte de protagonizar Rooster también es uno de sus productores ejecutivos, resaltó además la buena relación con sus compañeros de elenco, con los que se sentía "en un reparto coral" y que le hicieron rememorar su paso por 'The Office'.

"Me recuerda a mi experiencia en The Office en el sentido de que no había nadie más importante que el otro. Lo único que queríamos todos, incluidos guionistas, productores y el resto del equipo, era que las cosas salieran bien", explicó el intérprete, que se convirtió en un icono de la comedia en Estados Unidos por su papel de Michael Scott en la serie (2005-2013).

Construir la química entre personajes

Los creadores de Rooster, que estrenará un episodio cada semana en HBO Max hasta el 10 de mayo, hicieron hincapié en el proceso de elección de los actores y actrices que dan vida a los personajes de esta historia.

"Lo más difícil de crear una serie de televisión hoy comparado con la 'era dinosaurio' es que antes tenías 26 episodios al año y en 10 o 15 el reparto iba teniendo química y el público empezaba a encariñarse y a conectar con ellos", aseguró Lawrence a los periodistas.

Sin embargo, opinó, en las plataformas de streaming "si no tienes personajes complejos que interesan de manera rápida, simplemente nos vamos a otra serie".

Por ello, Lawrence agradeció a Matt Tarses haberle permitido contratar a actores con los que el director ya había trabajado con anterioridad, como John McGinley (Walter) o Phil Dunster (Archie).

Así es cómo ambos directores reunieron a una amalgama de intérpretes en la que también se encuentran Danielle Deadwyler, más conocida por sus papeles en series y películas dramáticas, y Lauren Tsai, que se dio a conocer por el reality japonés Terrace House: Aloha State.

FUENTE: EFE

