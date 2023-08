Estreno de "Dune: Part Two" se pospone a 2024

Warner Bros. optó por esperar para que su elenco estelar pueda promover la continuación de Dune de 2021, la cual fue galardonada con el Óscar. La segunda parte es protagonizada por Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Javier Bardem, Stellan Skarsgård, Austin Butler, Florence Pugh y Léa Seydoux.

Dune: Part Two es una de las películas más importantes de 2023 pospuestas hasta ahora por las huelgas de actores y guionistas. Los estrenos recientes han optado mayoritariamente por seguir adelante, pese a carecer de sus estrellas en las alfombras rojas o en las portadas de revistas. El Sindicato de Actores de la Pantalla-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio (SAG-Aftra por sus siglas en inglés), ha pedido a sus miembros que no promuevan películas de estudios durante el paro laboral.

Embed

Challengers (Desafiantes), de Luca Guadagnino, un estreno de MGM Studios protagonizado por Zendaya, se retiró anteriormente de su fecha de estreno en el Festival de Cine de Venecia y pospuso su debut hasta abril próximo. Sony también pospuso su próxima película Ghostbusters de diciembre al próximo año, y eliminó Spider-Man: Beyond the Spider-Verse de su calendario.

Como efecto del retraso de Dune, Warner Bros. y Legendary Pictures aplazaron Godzilla x Kong: The New Empire un mes, hasta el 12 de abril. Lord of the Rings: The War of the Rohirrim dejará libre esa fecha de abril y pasará a diciembre de 2024.

Warner Bros. no ha cambiado sus otros lanzamientos de 2023, incluidos Wonka para el 15 de diciembre, Aquaman and the Lost Kingdom (Aquaman 2) para el 20 de diciembre y The Color Purple (El color púrpura) para el 25 de diciembre.

FUENTE: AP