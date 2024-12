Eugenio Derbez critica actuación de Selena Gómez en "Emilia Pérez"

Zoe Saldaña, Selena Gómez y Karla Sofía Gascón asisten a la proyección The Contenders 2024 del MoMA de "Emilia Pérez" en el Museo de Arte Moderno el 3 de diciembre de 2024 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- Si bien el filme Emilia Pérez, de Jacques Audiard, ha sido aplaudido por la crítica y sus protagonistas, Karla Sofía Gascón, Selena Gómez , Zoe Saldaña, han sido ovacionadas; no todas las figuras de la industria celebran algunas interpretaciones. Tal es el caso de Eugenio Derbez , quien condenó el desenvolvimiento de la ex actriz de Disney.

El señalamiento está vinculado a que la empresaria de 32 años no domina el idioma español.

"Selena Gómez es indefendible, yo estaba ahí con gente que nos volteábamos a ver y decíamos: 'wow, ¿qué es esto?'. Yo decía: 'no puedo creer que nadie esté hablando de esto'; siento que en Cannes que le dieron un premio y en Estados Unidos nadie habla de eso porque no hablan español", comentó.

"Yo creo que tiene mucho que ver con que está subtitulada y no hablan español".

Reacciones

Ante la crítica, Meza agregó que la actuación de la artista de ascendencia mexicana no es convincente debido a que no domina el idioma, lo que, a su juicio, hizo que no comprendiera lo que el guion decía. Igualmente, criticó el número musical de la actriz.

"Su actuación no solo no es convincente, sino que es incómoda y los números musicales yo no sé por qué aceptó cantar eso", dijo Gaby en la charla con Eugenio.

El fragmento del programa se hizo viral en redes sociales, donde muchos internautas han salido en defensa de la protagonista de la serie de Hulu Only Murders in the Building.

Sin embargo, Gómez quien es activa en las plataformas no dudó en responder a las críticas.

"Entiendo lo que piensan. Lo lamento. Hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. Eso no le quita valor al trabajo y el corazón que puse en esta película", reza un comentario que la actriz dejó en la publicación del podcast.