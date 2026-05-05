Finlandia es favorita a ganar Eurovisión 2026, según casas de apuestas

El trofeo aparece antes del 68º Festival de la Canción de Eurovisión 2024 el 11 de mayo en el Malmo Arena, en Malmo, Suecia.

VIENA.- Quince plataformas de apuestas coinciden en que Finlandia encabeza, con una probabilidad de victoria del 29 %, la probabilidad de proclamarse ganadora de la 70.ª edición del Festival Eurovisión 2026, cuya final se celebrará el 16 de mayo en Viena.

El dúo finlandés de Linda Lampenius y Pete Parkkonen y su canción Liekinheitin aparecen así como favorito, según la media de esas casas de apuestas que hace Eurovisionworld.com, una página no oficial del Festival dedicada al certamen.

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Grecia aparece segunda tras haber recortado distancia recientemente con Ferto del artista Akylas, quien ha duplicado sus probabilidades de victoria del 7 al 16 % desde mediados de abril.

Al país heleno le sigue Dinamarca, con un 10 %, y su propuesta nostálgica 'For vi gar hjem' (Antes de que nos vayamos a casa, en español), interpretada por Soren Torpegaard Lund.

El resto del top 10 lo completan Australia (9 %), Francia (8%), Israel (5 %), Suecia (3 %), Rumanía (3 %) Italia (3 %) y Ucrania (2,5 %).

Nuevas reglas

La 70.ª edición cuenta, entre sus novedades, con modificaciones en el sistema de votación del certamen. En las semifinales, en las que en los últimos años sólo contaba hasta ahora el televoto, decide ahora también un jurado de expertos.

Y, en general, se reducen de 20 a 10 los votos que cada espectador podrá enviar en las semifinales y las finales.

España, junto con Islandia, Irlanda, Países Bajos, Bélgica y Eslovenia, no concursará en la próxima edición en protesta por la participación de Israel.