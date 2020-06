Excomediante de "SNL" publica video en el que es arrestado

De acuerdo a las imágenes que suministró Jay Pharoah, un agente de Los Angeles detuvo al comediante para luego aplicarle la misma técnica con la que fue sometido George Floyd.

El excomediante de "Saturday Night Live" expresó que fue detenido por un grupo de policías mientras trotaba -recientemente- y uno de los oficiales lo sujetó al suelo y le puso la rodilla en el cuello.

“Podría haber sido fácilmente un Ahmaud Arbery o un George Floyd”, dijo Pharoah en su cuenta de Instagram.

Jay Pharoah explicó que los cuatro oficiales que lo detuvieron le dijeron que se ajustaba a la descripción de un hombre que buscaban: “Un hombre afroamericano con pantalones de chándal grises y una camisa gris”.

“Veo un arma y miro al oficial que dice: ¡Detente, tírate al suelo!. Y yo digo: ‘Oh, tranquilo…'", narró el comediante de 32 años de edad. Acto seguido, le ordenaron arrojarse al suelo boca abajo y extender los brazos, agregó Pharoah.

"Cuando me pusieron las esposas, después de que me atacaron, un oficial me puso la rodilla en el cuello", dijo.

Tras el hecho, que ocurrió a finales de abril, los oficiales fueron notificados de que el sospechoso que buscaban ya había sido detenido, por lo que se disculparon con Pharoah y este solicitó que le quitaran las esposas.