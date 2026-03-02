Prohíben a las princesas Beatriz y Eugenia asistir a Royal Ascot

Edoardo Mapelli Mozzi, la princesa británica Eugenia de York y la princesa británica Beatriz de York a la salida del tradicional servicio navideño de la Familia Real en la Iglesia de Santa María Magdalena en la finca de Sandringham, el 25 de diciembre de 2025.

MIAMI.- Tras el arresto del expríncipe Andrés , ahora ha trascendido que a sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, fruto de su matrimonio con Sarah Ferguson, les han prohibido asistir al Royal Ascot , la tradicional carrera de caballos que celebra la familia real británica en junio.

La información fue difundida por el Daily Mail, medio que destaca que la decisión fue tomada en medio de las preocupaciones que sacuden al rey Carlos III por los vínculos de su hermano con Jeffrey Epstein .

El medio también destacó que las hermanas no estarán presentes junto a otros miembros de la realeza en la procesión real.

"Hablé con mi amigo que trabaja en Ascot y me dijo que a las chicas les dijeron que no pueden estar allí este año. Beatriz es la que más lo ha soportado. Todo esto la ha tomado completamente por sorpresa", dijo una fuente al tabloide.

Arresto

Andrés fue arrestado el jueves 19 de febrero, día de su 66.º cumpleaños, bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público. El exduque de York fue detenido en su domicilio actual en la finca de Sandringham.

La policía investiga al hermano del rey Carlos III por la acusación de compartir información confidencial con el difunto multimillonario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein mientras actuaba como enviado comercial del Reino Unido, cargo que ocupó entre 2001 y 2011.

La BBC también explicó que eliminar a Andrés de la línea de sucesión requeriría una ley del Parlamento, así como el consentimiento de los 14 reinos de la Commonwealth donde Carlos III es monarca.