lunes 2  de  marzo 2026
MÚSICA

Arcángel anuncia "La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario"

La gira comenzará en el Sant Jordi Club de Barcelona el 13 de mayo y pasará por Madrid al día siguiente, antes de dar el salto al otro lado del Atlántico

Fotografía cedida por 5thphvse donde aparece el cantante Arcángel quien anunció este lunes las fechas de la primera etapa de su gira La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario.

Fotografía cedida por 5thphvse donde aparece el cantante Arcángel quien anunció este lunes las fechas de la primera etapa de su gira 'La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario'.

EFE/5thphvse

SAN JUAN.- El cantante Arcángel anunció este lunes las fechas de la primera etapa de su gira La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario, que comenzará el 13 de mayo en Barcelona y pasará por 12 países y 18 ciudades hasta concluir el 26 de septiembre en Costa Rica.

La gira acompaña el lanzamiento de su álbum de estudio La 8va Maravilla y celebrará sus veinte años de trayectoria, en los Arcángel, nacido en Nueva York pero criado en Puerto Rico, se ha convertido en un icono del reguetón y el trap latino.

Fechas

Comenzará en el Sant Jordi Club de Barcelona el 13 de mayo y pasará por Madrid al día siguiente, antes de dar el salto al otro lado del Atlántico, según informó la agencia de comunicación del artista en un comunicado.

La gira incluye fechas en Quito (30 de julio), Guayaquil (1 de agosto), Ciudad de México (13 de agosto), Puebla (18 de agosto), Mérida (20 de agosto), Querétaro (22 de agosto), Guadalajara (23 de agosto), Buenos Aires (28 de agosto), Santiago (31 de agosto), Medellín (5 de septiembre), o La Paz (11 de septiembre).

Posteriormente se trasladará a Lima (12 de septiembre), Honduras (17 de septiembre), Guatemala (19 de septiembre), Panamá (24 de septiembre) y Costa Rica (26 de septiembre).

El reconocido cantante presentó el 15 de enero su último álbum, La 8va Maravilla compuesto de 18 temas, que lanzó coincidiendo con el vigésimo aniversario de su carrera musical, en las Fiestas de la Calle San Sebastián, en el escenario de la Plaza de Armas, en el Viejo San Juan.

El disco cuenta con colaboraciones con superestrellas globales como Ricky Martin, Sech, Kapo, Daddy Yankee y Grupo Firme.

El título del álbum hace referencia a La Maravilla, apodo que él mismo adoptó y también representa que es la octava maravilla del mundo, tras realizar un viaje por las siete maravillas del mundo moderno.

Trayectoria

Miles de fanáticos siguieron el año pasado por redes sociales la visita del artista a las siete maravillas, en un viaje de 18 días estuvo en Chichén Itzá (México), Machu Picchu (Perú), Cristo Redentor (Brasil), Coliseo de Roma (Italia), Petra (Jordania), Taj Mahal (India) y finalizó en la Gran Muralla China.

En la edición 2026 de Premio Lo Nuestro fue galardonado con el prestigioso Premio Ícono Urbano, y así consolidó su legado como una de las figuras más influyentes de la música latina.

Arcángel estrenó en diciembre de 2024 el EP, Papi Arca, su último trabajo musical desde Sentimiento, Elegancia y Maldad, compuesto de nueve canciones, con las colaboraciones de Eladio Carrión, Randy, Sech, YOVNGCHIMI y Dei V.

FUENTE: EFE

