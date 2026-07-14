martes 14  de  julio 2026
REACCIONES

Excompañera de reparto dice que actor Sam Neill luchó contra neumonía

Steven Spielberg encabezó los homenajes de Hollywood a Neill, quien se ganó el cariño de los fans con un estilo modesto que contrastaba con su fama

Fotografía de archivo, 11 de septiembre de 2019, del actor neozelandés Sam Neill, célebre por dar vida al paleontólogo Alan Grant en la saga Parque Jurásico, entre otros personajes, que falleció este lunes a los 78 años de forma repentina e inesperada en Sídney (Australia), según informó su familia.

Fotografía de archivo, 11 de septiembre de 2019, del actor neozelandés Sam Neill, célebre por dar vida al paleontólogo Alan Grant en la saga 'Parque Jurásico', entre otros personajes, que falleció este lunes a los 78 años de forma "repentina e inesperada" en Sídney (Australia), según informó su familia.

EFE / Archivo / Susanna Sáez

WELLINGTON.- El actor Sam Neill luchó contra una neumonía antes de su sorpresiva muerte a los 78 años, aseguró este martes su excompañera de reparto Rima Te Wiata, mientras algunas de las figuras más destacadas de Hollywood lamentaron la pérdida del protagonista de Parque Jurásico.

Neill falleció el lunes en Australia, informó su familia en un comunicado, en el que describió su partida como "repentina e inesperada".

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Fotografía de archivo, 11 de septiembre de 2019, del actor neozelandés Sam Neill, célebre por dar vida al paleontólogo Alan Grant en la saga Parque Jurásico, entre otros personajes, que falleció este lunes a los 78 años de forma repentina e inesperada en Sídney (Australia), según informó su familia.
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El neozelandés se había sometido a tratamiento contra un linfoma en los últimos años, pero ya no tenía cáncer, agregó su familia sin dar más detalles sobre la causa de su muerte.

La actriz Te Wiata, quien actuó junto a Neill en la aclamada comedia Hunt for the Wilderpeople de Nueva Zelanda, dijo que a su amigo no le daba miedo morir, pero que estaría "molesto".

"En realidad, es un asco (lo que pasó)", declaró al New Zealand Herald.

"Creo que diría algo así como: 'Por el amor de Dios, ya superé mi cáncer.' Y miren, ahora tengo neumonía. ¿Qué sigue?'", añadió.

Te Wiata no dio más detalles y no quedó claro desde cuándo Neill habría estado enfermo de neumonía.

Estrella de Jurassic Park

El actor, que nació en Irlanda del Norte en 1947 pero se trasladó a Nueva Zelanda cuando era niño, había revelado en unas memorias de 2023 que "posiblemente se estaba muriendo" de un linfoma no Hodgkin en etapa tres.

Pero a principios de este año declaró que ya no tenía cáncer, gracias a una terapia genética que modificó su sistema inmunológico.

El director Steven Spielberg encabezó los homenajes de Hollywood a Neill, quien se ganó el cariño de los fans con un estilo modesto que contrastaba con su fama.

"Me encantó hacer todas las películas de 'Jurassic' con él", dijo el director de "Parque Jurásico".

"Junto con Laura Dern y Jeff Goldblum, siempre tendremos a nuestra familia de 'Jurassic' y Sam nunca será olvidado por nosotros ni por sus muchos millones de admiradores en todo el mundo", afirmó.

Dern, coprotagonista de "Parque Jurásico", dijo que Neill era un "caballero auténtico y noble", mientras que Goldblum afirmó que "comienza la próxima gran aventura" de Neill.

Nicole Kidman, quien actuó junto a Neill en el thriller australiano "Dead Calm", dijo que "Sam fue uno de los grandes".

FUENTE: AFP

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