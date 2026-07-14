Encuesta confiere a Donalds casi 40 puntos de ventaja en la primaria republicana

Byron Donalds en el Capitolio de los EEUU, el 12 de febrero de 2026, en Washington, DC.

MIAMI. - El representante federal Byron Donalds encabeza la contienda por la candidatura republicana a la gobernación de Florida con un 48 % del respaldo entre los votantes de la primaria, casi 40 puntos por encima de su rival más cercano, según una nueva encuesta estatal difundida por el Grupo Tyson a menos de cinco semanas de los comicios internos del 18 de agosto.

Según el sondeo, el vicegobernador Jay Collins se ubica en un distante segundo lugar con 9 %, el inversionista James Fishback obtiene 8 % y el expresidente de la Cámara de Representantes de Florida Paul Renner alcanza 4 %, empatado con la opción “alguien más”. Cerca del 26 % de los consultados permanece indeciso.

La muestra se realizó entre 600 votantes probables de la primaria republicana, a través de entrevistas telefónicas en vivo y cuestionarios enviados por mensaje de texto.

El nominado en la práctica

“Byron Donalds es, para todos los efectos prácticos, el nominado republicano a gobernador”, se lee en el memorando firmado por el presidente del Grupo Tyson, Ryan Tyson, quien agregó que las ventajas de esta magnitud en primarias abiertas no suelen desplomarse, sino ampliarse a medida que se acerca la votación.

Tyson planteó que las cifras generales incluso subestiman la posición del congresista, ya que su mayor fortaleza se concentra en los votantes con más probabilidad de acudir a las urnas.

Donalds alcanza 50 % entre quienes sufragaron en las tres últimas primarias, 55 % entre los mayores de 65 años, 51 % entre quienes votan por correo, 54 % entre los electores que se identifican con el movimiento MAGA y 60 % entre quienes ven Fox News con frecuencia.

La firma calificó ese margen como el más amplio que ha medido en una primaria republicana abierta para gobernador desde 2006, cuando el entonces representante Charlie Crist derrotó al senador estatal Tom Gallagher por 31 puntos.

Recursos y respaldos

La delantera de Donalds se ha consolidado a lo largo de todo el ciclo electoral. En diciembre marcaba 38 %, en abril el Emerson College lo ubicó en 46 % y en mayo una medición de Fabrizio, Lee & Associates lo situó en 54 %.

En el terreno financiero, el aspirante ha recaudado más de 90 millones de dólares entre su campaña y el comité político Friends of Byron Donalds, cifra que incluye un récord de 22 millones en el primer trimestre del año, el mayor arranque de año electoral para un candidato no titular a la gobernación en la historia del estado.

El congresista cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump, del senador Rick Scott, del presidente de la Cámara federal, Mike Johnson, de 17 miembros de la delegación de Florida en el Congreso, de más de dos docenas de alguaciles y de cerca de tres cuartas partes del caucus republicano en la Legislatura estatal. El empresario Elon Musk también le ha manifestado su apoyo.

El gobernador Ron DeSantis no puede aspirar a un tercer mandato consecutivo, lo que dejó la silla vacante y abrió una contienda que los republicanos parten como favoritos, tras ganar todas las elecciones para gobernador desde 1998.

En la elección general del 3 de noviembre, Donalds enfrentaría al exrepresentante David Jolly, quien lidera la primaria demócrata y eligió a la exaspirante Gwen Graham como compañera de fórmula.