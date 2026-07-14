martes 14  de  julio 2026
ELECCIONES 2026

Encuesta confiere a Donalds casi 40 puntos de ventaja en la primaria republicana

El Grupo Tyson otorga al congresista un 48 % del respaldo, mientras sus rivales no superan un dígito. El propio encuestador concluye que Donalds es, en términos prácticos, el nominado del partido

Byron Donalds en el Capitolio de los EEUU, el 12 de febrero de 2026, en Washington, DC.

Byron Donalds en el Capitolio de los EEUU, el 12 de febrero de 2026, en Washington, DC.

Michael M. Santiago/Getty Images/AFP
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.- El representante federal Byron Donalds encabeza la contienda por la candidatura republicana a la gobernación de Florida con un 48 % del respaldo entre los votantes de la primaria, casi 40 puntos por encima de su rival más cercano, según una nueva encuesta estatal difundida por el Grupo Tyson a menos de cinco semanas de los comicios internos del 18 de agosto.

Según el sondeo, el vicegobernador Jay Collins se ubica en un distante segundo lugar con 9 %, el inversionista James Fishback obtiene 8 % y el expresidente de la Cámara de Representantes de Florida Paul Renner alcanza 4 %, empatado con la opción “alguien más”. Cerca del 26 % de los consultados permanece indeciso.

Lee además
La presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried
ELECCIONES 2026

Demócratas aseguran que la sequía electoral del partido en Florida "se acabó"
Alina García, supervisora de elecciones del condado Miami-Dade.
ELECCIONES 2026

Miami-Dade envía 168.000 boletas por correo para las elecciones primarias del 18 de agosto

La muestra se realizó entre 600 votantes probables de la primaria republicana, a través de entrevistas telefónicas en vivo y cuestionarios enviados por mensaje de texto.

El nominado en la práctica

“Byron Donalds es, para todos los efectos prácticos, el nominado republicano a gobernador”, se lee en el memorando firmado por el presidente del Grupo Tyson, Ryan Tyson, quien agregó que las ventajas de esta magnitud en primarias abiertas no suelen desplomarse, sino ampliarse a medida que se acerca la votación.

Tyson planteó que las cifras generales incluso subestiman la posición del congresista, ya que su mayor fortaleza se concentra en los votantes con más probabilidad de acudir a las urnas.

Donalds alcanza 50 % entre quienes sufragaron en las tres últimas primarias, 55 % entre los mayores de 65 años, 51 % entre quienes votan por correo, 54 % entre los electores que se identifican con el movimiento MAGA y 60 % entre quienes ven Fox News con frecuencia.

La firma calificó ese margen como el más amplio que ha medido en una primaria republicana abierta para gobernador desde 2006, cuando el entonces representante Charlie Crist derrotó al senador estatal Tom Gallagher por 31 puntos.

Recursos y respaldos

La delantera de Donalds se ha consolidado a lo largo de todo el ciclo electoral. En diciembre marcaba 38 %, en abril el Emerson College lo ubicó en 46 % y en mayo una medición de Fabrizio, Lee & Associates lo situó en 54 %.

En el terreno financiero, el aspirante ha recaudado más de 90 millones de dólares entre su campaña y el comité político Friends of Byron Donalds, cifra que incluye un récord de 22 millones en el primer trimestre del año, el mayor arranque de año electoral para un candidato no titular a la gobernación en la historia del estado.

El congresista cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump, del senador Rick Scott, del presidente de la Cámara federal, Mike Johnson, de 17 miembros de la delegación de Florida en el Congreso, de más de dos docenas de alguaciles y de cerca de tres cuartas partes del caucus republicano en la Legislatura estatal. El empresario Elon Musk también le ha manifestado su apoyo.

El gobernador Ron DeSantis no puede aspirar a un tercer mandato consecutivo, lo que dejó la silla vacante y abrió una contienda que los republicanos parten como favoritos, tras ganar todas las elecciones para gobernador desde 1998.

En la elección general del 3 de noviembre, Donalds enfrentaría al exrepresentante David Jolly, quien lidera la primaria demócrata y eligió a la exaspirante Gwen Graham como compañera de fórmula.

Temas
Te puede interesar

Miami-Dade, epicentro de un ciclo electoral histórico en Florida

Aliados de DeSantis rompen filas y respaldan a Byron Donalds para gobernador de Florida

La Habana habría ofrecido una isla a Trump a cambio de que EEUU acepte negociación

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Agentes de ICE resguardan la entrada del Centro de Detención de Inmigración Delaney Hall durante protestas de grupos proinmigrantes indocumentados, el 7 de junio de 2026 en Newark, Nueva Jersey.
EEUU

ICE retoma plan para convertir un almacén de Nueva Jersey en centro de detención de migrantes

Edmundo González Urrutia recibió Premio Convivencia de la Fundación Manuel Broseta en España, conferido también a María Corina Machado. En la foto junto al presidente del Senado, Pedro Rollán (2i) y el presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca (i) en el Senado el 13 de julio 2026 
GALARDÓN

María Corina Machado y Edmundo González reciben Premio de Convivencia en España por su vocación democrática

Hacerse una foto como un emperador de la dinastía Tang, examinar una reliquia reconstruida píxel a píxel o consultar a una inteligencia artificial (IA) entrenada para dominar la cultura local.
TURISMO

Xian, la ciudad china pionera en el turismo del futuro

Una de las playas de Cayo Santa María, reconocido destino turístico de la costa norte central de Cuba.
RELACIONES CUBA-EEUU

La Habana habría ofrecido una isla a Trump a cambio de que EEUU acepte negociación

Aviones de la Armada estadounidense se preparan para un vuelo de combate.
NUEVA ESCALADA

EEUU restablece el bloqueo naval en nueva escalada contra el régimen de Irán

Te puede interesar

La presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried
ELECCIONES 2026

Demócratas aseguran que la sequía electoral del partido en Florida "se acabó"

Por Daniel Castropé
Byron Donalds en el Capitolio de los EEUU, el 12 de febrero de 2026, en Washington, DC.
ELECCIONES 2026

Encuesta confiere a Donalds casi 40 puntos de ventaja en la primaria republicana

Una de las playas de Cayo Santa María, reconocido destino turístico de la costa norte central de Cuba.
RELACIONES CUBA-EEUU

La Habana habría ofrecido una isla a Trump a cambio de que EEUU acepte negociación

Los buques de guerra de la Marina de EEUU transitan por el Mar Arábigo, mientras las fuerzas de CENTCOM continúan promoviendo la seguridad y estabilidad regional, 30 de junio de 2026. 
Centcom

EEUU anuncia nueva oleada de ataques contra objetivos en Irán

El estudio muestra la tendencia del mercado de alquiler en Florida. 
LA DURA REALIDAD

¿Qué puedes alquilar en Miami con 1,500 dólares, según RentCafe?