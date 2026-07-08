Tom Holland reflexiona sobre su rol en "La Odisea"

El actor británico Tom Holland posa en la alfombra roja a su llegada a un evento especial para fans de la nueva película "Spider-Man: Un nuevo día" en el cine UGC Cité Bercy, en París, el 24 de junio de 2026.

MIAMI.- Tom Holland está listo para una nueva etapa en su trayectoria profesional. El actor de 30 años ha reflexionado sobre su rol en el filme de Christopher Nolan, La Odisea, y como con él se despide de los papeles juveniles y apunta a encarnar personajes maduros.

Durante una conversación con BBC, el intérprete señaló que dar vida a Telémaco, el único hijo de Odiseo (Matt Damon), marcó el comienzo de una nueva era para él.

"Lo que más me gusta es que siento que es un poco como mi última oportunidad de interpretar a un chico”, dijo Holland.

El británico explicó que el rol le permitió profundizar en la masculinidad y la transición entre la niñez, la juventud y la madurez.

"Quizás lo que se puede aprender de esta película sobre la masculinidad es que se presenta en todas las formas y tamaños, y que ninguna versión es perfecta", aseveró.

Producción y reparto

Esta es la primera producción de Nolan en la que Tom participa. Además, comparte con Anne Hathaway, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson y su esposa, Zendaya.

Sobre trabajar con el afamado director, Holland señaló que es un sueño que conlleva una gran responsabilidad. "Antes de trabajar con él... lo piensas mucho y anhelas esa oportunidad, y luego la tienes y eso conlleva mucha presión".

Recientemente, el actor también confesó a Access Hollywood que fue Nolan quien tuvo la idea de elegir a Zendaya para encarnar a la diosa Atenea.

“Fue un regalo maravilloso porque sé cuánto admira a Chris. Interstellar es su película favorita", comentó.

"(Nolan) Me preguntó: ‘¿Te importa si te hago una pregunta? Por favor, no te ofendas’… y me dijo: ‘¿Te ofenderías si le pidiera a Zendaya que interpretara a Atenea?’. Y yo le dije: ‘¿Por qué me ofendería?’. Le respondí: ‘Sería un honor, es increíble. Estoy seguro de que le encantaría’”, recordó.