miércoles 8  de  julio 2026
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Tom Holland reflexiona sobre su rol en "La Odisea"

El británico explicó que el rol le permitió profundizar en la masculinidad y la transición entre la niñez, la juventud y la madurez

El actor británico Tom Holland posa en la alfombra roja a su llegada a un evento especial para fans de la nueva película Spider-Man: Un nuevo día en el cine UGC Cité Bercy, en París, el 24 de junio de 2026. &nbsp;

El actor británico Tom Holland posa en la alfombra roja a su llegada a un evento especial para fans de la nueva película "Spider-Man: Un nuevo día" en el cine UGC Cité Bercy, en París, el 24 de junio de 2026.

 

AFP/Julien de Rosa
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Tom Holland está listo para una nueva etapa en su trayectoria profesional. El actor de 30 años ha reflexionado sobre su rol en el filme de Christopher Nolan, La Odisea, y como con él se despide de los papeles juveniles y apunta a encarnar personajes maduros.

Durante una conversación con BBC, el intérprete señaló que dar vida a Telémaco, el único hijo de Odiseo (Matt Damon), marcó el comienzo de una nueva era para él.

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"Lo que más me gusta es que siento que es un poco como mi última oportunidad de interpretar a un chico”, dijo Holland.

El británico explicó que el rol le permitió profundizar en la masculinidad y la transición entre la niñez, la juventud y la madurez.

"Quizás lo que se puede aprender de esta película sobre la masculinidad es que se presenta en todas las formas y tamaños, y que ninguna versión es perfecta", aseveró.

Producción y reparto

Esta es la primera producción de Nolan en la que Tom participa. Además, comparte con Anne Hathaway, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson y su esposa, Zendaya.

Sobre trabajar con el afamado director, Holland señaló que es un sueño que conlleva una gran responsabilidad. "Antes de trabajar con él... lo piensas mucho y anhelas esa oportunidad, y luego la tienes y eso conlleva mucha presión".

Recientemente, el actor también confesó a Access Hollywood que fue Nolan quien tuvo la idea de elegir a Zendaya para encarnar a la diosa Atenea.

“Fue un regalo maravilloso porque sé cuánto admira a Chris. Interstellar es su película favorita", comentó.

"(Nolan) Me preguntó: ‘¿Te importa si te hago una pregunta? Por favor, no te ofendas’… y me dijo: ‘¿Te ofenderías si le pidiera a Zendaya que interpretara a Atenea?’. Y yo le dije: ‘¿Por qué me ofendería?’. Le respondí: ‘Sería un honor, es increíble. Estoy seguro de que le encantaría’”, recordó.

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