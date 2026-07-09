jueves 9  de  julio 2026
POLÉMICA

Justin Baldoni rompe el silencio sobre la batalla legal con Blake Lively

El actor explicó que tanto él como su esposa decidieron mantenerse en silencio porque no querían contribuir al ruido mediático generado por el caso

El actor Justin Baldoni asiste al estreno de It Ends With Us en Nueva York en el AMC Lincoln Square Theater, el 6 de agosto de 2024 en la ciudad de Nueva York. &nbsp;

El actor Justin Baldoni asiste al estreno de "It Ends With Us" en Nueva York en el AMC Lincoln Square Theater, el 6 de agosto de 2024 en la ciudad de Nueva York.

 

AFP/Cindy Ord

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- El actor y director estadounidense Justin Baldoni y su esposa, Emily Baldoni, han hablado por primera vez tras el conflicto legal con Blake Lively, un proceso marcado por "la injusticia" y "el dolor", pero en el que también han encontrado apoyo y gratitud.

En un vídeo difundido en el perfil de Instagram de Baldoni y su mujer, el matrimonio asegura que los últimos dos años han sido un periodo especialmente difícil y que han optado por no pronunciarse públicamente hasta ahora. La pareja no nombra a Lively ni da detalles sobre el caso.

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Demanda

El conflicto legal entre Baldoni y Lively comenzó tras el rodaje de la película It Ends With Us (Romper el círculo) en 2024, después de que la actriz presentara una demanda en la que acusó al director y coprotagonista de acoso sexual y de emprender represalias en su contra.

Baldoni negó las acusaciones y respondió con una contrademanda.

El enfrentamiento judicial concluyó antes de llegar a juicio, después de que ambas partes alcanzaran un acuerdo el pasado mayo. Aún queda pendiente una demanda de la actriz que solicita a Baldoni que cubra las costas legales del proceso, que ascienden a 8 millones de dólares (7 millones de euros).

Impacto en la familia

La mujer del actor, Emily Baldoni reconoció que el impacto emocional de la situación ha sido profundo y aseguró que todavía intenta entender lo ocurrido.

"Hemos tenido que lidiar con tantas cosas y tratar de comprender tantas otras: ¿cómo es posible que algo así haya sucedido? Y, más aún, bajo la apariencia de una lucha por las mujeres. Hay mucho que desentrañar", señala.

El actor explicó que tanto él como su esposa decidieron mantenerse en silencio porque no querían contribuir al ruido mediático generado por el caso. "Había muchas cosas que queríamos decir, pero sentimos que era más importante dejar que el proceso siguiera su curso", señaló.

Emily Baldoni, casada con el director desde 2013 y madre de sus dos hijos, agradeció el respaldo recibido durante estos dos años y aseguró que el apoyo de familiares, amigos y de su comunidad ha sido determinante.

Justin Baldoni asegura que todavía tiene "mucho que compartir", pero que este no es el momento adecuado para hacerlo. "Todavía hay muchas cosas que contar, pero ahora nuestra prioridad es sanar", declaró.

FUENTE: EFE

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