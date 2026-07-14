martes 14  de  julio 2026
ELECCIONES 2026

Demócratas aseguran que la sequía electoral del partido en Florida "se acabó"

Nikki Fried, presidenta del Partido Demócrata en Florida, afirmó que esa formación política tendría ya una ventaja en el voto por correo y una inversión millonaria de cara a los comicios de noviembre

La presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried

La presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried

CORTESÍA NF
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.- La presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried, afirmó el lunes que esa formación política dejó atrás años de reveses estatales, tras arrebatar más de 30 escaños desde 2024 y tomar ventaja en las solicitudes de voto por correo de cara a los comicios de noviembre.

Durante una rueda de prensa, la dirigente sostuvo que los demócratas están preparados para revertir una serie de reveses recientes en el ciclo electoral de este año, una señal de optimismo renovado en un partido que ha tenido dificultades para competir en todo el estado en los últimos años.

Lee además
Alina García, supervisora de elecciones del condado Miami-Dade.
ELECCIONES 2026

Miami-Dade envía 168.000 boletas por correo para las elecciones primarias del 18 de agosto
Un colegio electoral en Miami-Dade.
ELECCIONES 2026

Miami-Dade, epicentro de un ciclo electoral histórico en Florida

Fried aseguró que figuras influyentes del ámbito nacional invierten en sus esfuerzos y que el trabajo territorial empieza a rendir frutos.

Dieciocho meses de victorias

“Desde 2024, los demócratas han arrebatado más de 30 escaños en todo el estado. Eso representa 18 meses de victorias constantes en distritos que no se parecen en nada”, declaró Fried.

La presidenta subrayó que el partido “gana en toda Florida” gracias a un incremento de voluntarios, contactos con votantes y personas que desean postularse para un cargo público bajo la etiqueta demócrata.

Fried enmarcó ese balance en una meta más amplia para las elecciones de mitad de mandato. “La supermayoría republicana en esta legislatura se puede romper, y vamos a romperla en este ciclo”, afirmó durante la comparecencia.

Consideró además que los resultados recientes en elecciones especiales ofrecen una “prueba de concepto” de que el modelo de organización del partido funciona, incluso en distritos que el presidente Donald Trump ganó con anterioridad.

Inversión nacional y ventaja en el voto por correo

Fried destacó que los demócratas aventajan actualmente a los republicanos por 138.000 solicitudes de voto por correo, un indicador con el que el partido tuvo dificultades en los últimos ciclos electorales.

También resaltó una inyección de 20 millones de dólares del House Majority PAC, centrada en los distritos congresionales donde la ventaja republicana se redujo tras la redistribución de distritos.

Según ese comité de acción política, sus compras publicitarias y digitales incluyen 9 millones de dólares en Miami, con 2,3 millones reservados para anuncios en español, además de 6,6 millones en Tampa y 3,9 millones en Orlando.

La distribución del gasto refleja la apuesta del partido por las áreas metropolitanas con mayor concentración de votantes hispanos.

El obstáculo del registro de votantes

Pese al optimismo, el partido afronta un reto estructural en el padrón electoral. Los republicanos superan a los demócratas por más de 1,5 millones de votantes registrados, con 5,5 millones de inscritos frente a 4 millones, además de 3,3 millones sin afiliación partidista.

Desde 2025, los republicanos sumaron alrededor de 33.000 votantes, mientras que los demócratas perdieron cerca de 17.000. El plazo para inscribirse de cara a las primarias de agosto vence el 20 de julio.

Fried sigue siendo la última demócrata en ganar un cargo estatal en Florida, tras imponerse por un margen estrecho en la contienda de 2018 por la Comisión de Agricultura.

El calendario de noviembre incluye las carreras por la gobernación, un escaño federal en el Senado y los nuevos distritos congresionales redibujados.

Temas
Te puede interesar

Excandidato a gobernador de Florida Andrew Gillum arrestado por posesión de metanfetamina y marihuana

Candidato demócrata al Senado se plantea su retirada tras acusación de agresión sexual

Comunismo con disfraz demócrata, el mayor peligro para EEUU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Agentes de ICE resguardan la entrada del Centro de Detención de Inmigración Delaney Hall durante protestas de grupos proinmigrantes indocumentados, el 7 de junio de 2026 en Newark, Nueva Jersey.
EEUU

ICE retoma plan para convertir un almacén de Nueva Jersey en centro de detención de migrantes

Edmundo González Urrutia recibió Premio Convivencia de la Fundación Manuel Broseta en España, conferido también a María Corina Machado. En la foto junto al presidente del Senado, Pedro Rollán (2i) y el presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca (i) en el Senado el 13 de julio 2026 
GALARDÓN

María Corina Machado y Edmundo González reciben Premio de Convivencia en España por su vocación democrática

Hacerse una foto como un emperador de la dinastía Tang, examinar una reliquia reconstruida píxel a píxel o consultar a una inteligencia artificial (IA) entrenada para dominar la cultura local.
TURISMO

Xian, la ciudad china pionera en el turismo del futuro

Una de las playas de Cayo Santa María, reconocido destino turístico de la costa norte central de Cuba.
RELACIONES CUBA-EEUU

La Habana habría ofrecido una isla a Trump a cambio de que EEUU acepte negociación

Aviones de la Armada estadounidense se preparan para un vuelo de combate.
NUEVA ESCALADA

EEUU restablece el bloqueo naval en nueva escalada contra el régimen de Irán

Te puede interesar

La presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried
ELECCIONES 2026

Demócratas aseguran que la sequía electoral del partido en Florida "se acabó"

Por Daniel Castropé
Byron Donalds en el Capitolio de los EEUU, el 12 de febrero de 2026, en Washington, DC.
ELECCIONES 2026

Encuesta confiere a Donalds casi 40 puntos de ventaja en la primaria republicana

Una de las playas de Cayo Santa María, reconocido destino turístico de la costa norte central de Cuba.
RELACIONES CUBA-EEUU

La Habana habría ofrecido una isla a Trump a cambio de que EEUU acepte negociación

Los buques de guerra de la Marina de EEUU transitan por el Mar Arábigo, mientras las fuerzas de CENTCOM continúan promoviendo la seguridad y estabilidad regional, 30 de junio de 2026. 
Centcom

EEUU anuncia nueva oleada de ataques contra objetivos en Irán

El estudio muestra la tendencia del mercado de alquiler en Florida. 
LA DURA REALIDAD

¿Qué puedes alquilar en Miami con 1,500 dólares, según RentCafe?