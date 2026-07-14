Demócratas aseguran que la sequía electoral del partido en Florida "se acabó"

MIAMI. - La presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried, afirmó el lunes que esa formación política dejó atrás años de reveses estatales, tras arrebatar más de 30 escaños desde 2024 y tomar ventaja en las solicitudes de voto por correo de cara a los comicios de noviembre.

Durante una rueda de prensa, la dirigente sostuvo que los demócratas están preparados para revertir una serie de reveses recientes en el ciclo electoral de este año, una señal de optimismo renovado en un partido que ha tenido dificultades para competir en todo el estado en los últimos años.

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Fried aseguró que figuras influyentes del ámbito nacional invierten en sus esfuerzos y que el trabajo territorial empieza a rendir frutos.

Dieciocho meses de victorias

“Desde 2024, los demócratas han arrebatado más de 30 escaños en todo el estado. Eso representa 18 meses de victorias constantes en distritos que no se parecen en nada”, declaró Fried.

La presidenta subrayó que el partido “gana en toda Florida” gracias a un incremento de voluntarios, contactos con votantes y personas que desean postularse para un cargo público bajo la etiqueta demócrata.

Fried enmarcó ese balance en una meta más amplia para las elecciones de mitad de mandato. “La supermayoría republicana en esta legislatura se puede romper, y vamos a romperla en este ciclo”, afirmó durante la comparecencia.

Consideró además que los resultados recientes en elecciones especiales ofrecen una “prueba de concepto” de que el modelo de organización del partido funciona, incluso en distritos que el presidente Donald Trump ganó con anterioridad.

Inversión nacional y ventaja en el voto por correo

Fried destacó que los demócratas aventajan actualmente a los republicanos por 138.000 solicitudes de voto por correo, un indicador con el que el partido tuvo dificultades en los últimos ciclos electorales.

También resaltó una inyección de 20 millones de dólares del House Majority PAC, centrada en los distritos congresionales donde la ventaja republicana se redujo tras la redistribución de distritos.

Según ese comité de acción política, sus compras publicitarias y digitales incluyen 9 millones de dólares en Miami, con 2,3 millones reservados para anuncios en español, además de 6,6 millones en Tampa y 3,9 millones en Orlando.

La distribución del gasto refleja la apuesta del partido por las áreas metropolitanas con mayor concentración de votantes hispanos.

El obstáculo del registro de votantes

Pese al optimismo, el partido afronta un reto estructural en el padrón electoral. Los republicanos superan a los demócratas por más de 1,5 millones de votantes registrados, con 5,5 millones de inscritos frente a 4 millones, además de 3,3 millones sin afiliación partidista.

Desde 2025, los republicanos sumaron alrededor de 33.000 votantes, mientras que los demócratas perdieron cerca de 17.000. El plazo para inscribirse de cara a las primarias de agosto vence el 20 de julio.

Fried sigue siendo la última demócrata en ganar un cargo estatal en Florida, tras imponerse por un margen estrecho en la contienda de 2018 por la Comisión de Agricultura.

El calendario de noviembre incluye las carreras por la gobernación, un escaño federal en el Senado y los nuevos distritos congresionales redibujados.