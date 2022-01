Exhiben en Miami Beach musical sobre Louis Armstrong

“Como Miami New Drama esta es la tercera obra que hacemos con él [Aurin Squire] y nos honra porque es un artista que admiramos mucho”, agregó Hausmann sobre el guionista de la pieza que presenta la vida de Louis Armstrong desde la perspectiva de las mujeres de su vida.

“Él tuvo cuatro esposas. Desde los 18 años hasta que murió, siempre estuvo casado, y la obra está narrada como si estas mujeres fueran un coro griego que le va contando y cantando al público sobre Louis Armstrong y las situaciones que estaba atravesando en su vida”, dijo Michel Hausmann sobre la obra que se divide en cuatro capítulos ambientados en New Orleans, Chicago, Los Ángeles, y Nueva York.

Un musical épico

Ovacionado por la crítica especializada, el musical A Wonderful World es una pieza que a juicio de los expertos “pertenece a Broadway”, ya que logra presentar de manera magistral al hombre que, según melómanos e historiadores, redefinió la América del siglo XX.

“Es una obra que la gente no se puede perder, no solo por su valor histórico y musical sino por sus grandes actuaciones, como la de Juson Williams, que es un veterano actor de Broadway que interpreta a Louis Armstrong. Él fue parte de ‘America's Got Talent’ presentando uno de los actos más exitosos de este programa y está haciendo un trabajo espectacular”, dijo Hausmann sobre el actor de la puesta en escena que abarca desde el nacimiento del jazz en Nueva Orleans, hasta la historia racial americana que dio paso a la era por la lucha de los Derechos Civiles.

“Por muchos años Louis Armstrong trató de que las personas de raza blanca fueran su audiencia y eso le trajo muchos problemas con la comunidad afroamericana, ya que lo tildaron de ‘vendido’. No obstante, durante los años de lucha por los derechos civiles tuvo un rol importante, por lo que posteriormente lo tildaron de radical. Así que tuvo un viaje muy interesante desde su propia relación con el racismo en Estados Unidos. Un tema muy contingente tras lo ocurrido con la muerte de George Floyd y el surgimiento de Black Lives Matter”, finalizó.

El musical A Wonderful World es presentado por Miami New Drama. Las funciones son de miércoles a domingos hasta el 16 de enero y las entradas están disponibles en www.miaminewdrama.org o llamando al (305) 674-1040.